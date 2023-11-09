比亞迪電動車大賣 驊陞營收喊衝

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興櫃電子零組件及產品設計與製造服務公司－驊陞科技（6272）今年營運呈逐季回升走勢；第三季自結合併營收7.62億元新台幣，創下近10季營收新高，季增25.7％，較去年同期增加8.33％，主要受惠於中國大陸汽車產業與市場蓬勃發展之賜，在全球產業景氣仍晦暗不明之際，汽車零組件事業部亮眼的業績表現，將持續帶領驊陞集團營運向前衝。

驊陞科技轉投資子公司驊盛車電表示，迄今年前三季驊盛車電營收達2.5億人民幣（約10.93億台幣），以驊陞科技前三季合併營收19.22億元計算，占比超過56.82％，前三季驊盛車電營收年增約13.56％，第四季進入產業旺季，成長更具想像空間，成為全球經濟不景氣中，逆勢推升驊陞整體營收逐季成長的主要成長動能。

30多年來驊陞集團深耕中國大陸市場，期間發展汽車電子零組件產品已有15年歷史，集團在中國大陸汽車市場客戶涵蓋中國在地民族品牌車廠、電動車廠到全球知名T1一階供應商。

比亞迪貢獻營收大增 車用明年出貨展望佳

今年驊陞集團的汽車電子產品出貨成長最大亮點客戶是中國電動車領導品牌－比亞迪（BYD），今年前三季比亞迪對驊陞車用電子產品的營收貢獻比重逾12％，較去年同期營收成長翻倍，明年出貨成長展望仍審慎樂觀。

另一家在新能源車領域合作2至3年，今年開始發酵大量出貨的重要廠商是某台資大廠，主要產品為新能源車用如直流電源模組、車載充電器、電機驅動器及驅動馬達等控制盒相關的高低壓線束、防水線束及跳接線，雙方也合作開發新能源車之儲電相關的連接器。預估今年此一台資龍頭廠客戶出貨的營收貢獻度，將從去年2％占比，成長至5％，並樂觀展望2024年這家大廠對驊陞車用電子產品的營收貢獻度上看9％以上。在新能源車線束合作基礎上，驊陞將繼此一大廠客戶後，再拓展其他新能源車供應鏈新客戶。

今年驊陞車用電子產品出貨以USB充電座為最大宗，中國是全球汽車最大銷售市場，USB充電座需求預計會越來越大，今年驊陞的USB充電座出貨量預估將從去年150萬個，成長到210萬個，以全球乘用車預估6,000萬輛計算，假設以一輛車安裝一個USB充電座，市占率達3％，以今年中國車市銷售2,800萬輛計算，市占更超過6％。

明年AI高速運算需求 推升DP、HDMI出貨

2023年1月1日驊陞科技新成立前瞻顯示事業處，聚焦發展新一世代顯示用超高速影音傳輸DP2.1連接器／線纜產品，前瞻顯示事業處人員接續驊陞過去數年投入參與視訊電子標準協會（VESA），與協會共同制定新一世代顯示用超高速傳輸連接器／線纜視訊介面新標準，並率先通過協會認證，搶攻新一世代顯示超高速影音傳輸連接器／線纜新商機。 目前驊陞DP2.1連接器／線纜已順利導入各大IC廠，今年已開始出貨挹注營收，預計2024年在AI高速運算需求帶動下，DP2.1連接器／線纜可望帶來更大的爆發性業績成長。

展望2024年，前瞻顯示事業處另一主要重點佈局是參與下一世代高畫質多媒體介面標準協會（HDMI）連接器／線纜標準制定；前瞻顯示事業處表示，驊陞將以過去在VESA協會制定標準的成功經驗，延伸在HDMI下一世代新標準規格制定上，屆時驊陞將以更完整的DP2.1及下一世代HDMI超高速影音傳輸連接器／線纜產品線，分別搶攻PC與家用高端顯示應用市場，更將觸角拓展至全球顯示器及IC設計大廠。

參與太空產業供應鏈 攻低軌道衛星天線商機

一向以天線設計為主的驊陞科技無線通訊產品部門，在3C、車用天線應用開發之外，目前參與工業局太空產業供應鏈發展計畫-低軌道衛星，藉此機會掌握到未來低軌衛星與相關車輛、無人機、船舶等應用連結的關鍵天線設計需求；因應衛星天線客製化特性特性，驊陞無線通訊事業處研發團隊把天線設計工法設計成DATA BASE模式，類似AI人工智慧應用模式，可因應在不同情境下，天線設計的不同要求，未來天線開發設計者只要輸入相關需求數據，電腦就會跳出天線設計架構的相關建議資訊，加速天線開發上市的速度。

驊陞科技無線通訊團隊透過參與工業局低軌道衛星產業鏈發展計畫，已成為國家太空計畫供應鏈廠商之一，除了獲得政府研發經費補助，也成功開發出低軌道衛星應用，可分別安裝在低軌道衛星、汽車、無人機、船舶等各種型式與應用的高端天線。