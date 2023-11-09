三檔ETF生力軍買氣夯 「這檔」溢價逾3％要注意

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11月掛牌三檔ETF

台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）在8日掛牌上市，由於標榜高股息、月配機制，吸引投資人買氣，加上中小型股帶動上衝，00936掛牌首日就大漲3.45％，成交量達9.2萬張，高居ETF成交量榜首，掛牌第一天規模就翻倍超越20億元，引起市場關注。

除了00936一掛牌就相當熱絡，近期也有中信成長高股息ETF（00934）、野村臺灣創新科技50ETF（00935）兩檔生力軍在11月1日上市。其中，00934同樣以高股息、月月配為特色；00935則標榜科技版的0050，選入大型科技權值股、配息頻率為半年，兩檔掛牌以來六個交易日漲幅分別達4.46％、5.46％。

整體而言，新掛牌的三檔ETF表現都相當搶眼，尤其00936在首日就大漲逾3％，漲幅快追上另外兩檔生力軍。值得注意的是，00936在募集期間規模為10.9億，掛牌首日規模就直接翻倍攻上20.45億元，一舉超越00935的規模20.28億元。

在股價大漲的同時，法人提醒，00936目前溢價超過3％，須留意投資追高風險。據機構統計，2023年股市在AI題材引領下，重返多頭，中小型股大展爆發力，臺灣永續高息中小型指數今年前9月回測績效漲幅高達58.44％，為加權指數及大型股（臺灣50指數）報酬率的3倍以上。

法人分析，中小型股相較於大型股，股本與市值較小，但成長性較高，股價爆發力強。此外，中小型股中有許多AI概念股，中長線來看AI仍是主流題材，多頭行情有機會持續，其中業績能見度高的中小型股，具有更大的上檔空間。

台新台灣永續高息中小型ETF基金經理人黃鈺民指出，受到美國聯準會連二次不升息，市場解讀立場偏鴿激勵下，台股自低點16,000點附近大漲740點，收復所有均線，技術面轉強。

展望後市，預估整體上市櫃公司第三季起獲利將逐季好轉，2024年獲利可望回雙位數成長。另外，明年1月將有總統大選行情加持，台股後市漲升行情可期，建議優先布局高股息ETF，提升下檔支撐力及降低波動度，同時聚焦中小股的高成長優勢，以掌握後市的爆發力漲升行情。