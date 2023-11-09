凱基證、凱基期 奪金彝獎5大獎

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堪稱國內「證券期貨界之奧斯卡獎」的金彝獎，凱基證券、凱基期貨橫掃五座大獎，不僅蟬聯「傑出金融創新獎」、「傑出風險管理獎」及特別獎「傑出綠色金融獎」，並摘下兩項個人殊榮-凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保「傑出證券人才獎」，凱基期貨總經理陳瑞珏「傑出企業領導人才獎」，以全方位專業實力領先業界。

凱基證券第三度榮獲「傑出金融創新獎」，作為證券業數位領導品牌，希望讓投資不只是單純的接觸代號與價格，而是有溫度與信任感，讓客人感受到更友善的平台與投資體驗。

凱基證數位發展處主管洪偉洲表示，透過數位創新橫跨開戶、交易與服務，提供客戶一條龍式的數位服務，並持續打造更優質的數位旅程，降低年輕客戶跨入投資市場門檻，實現普惠金融的目標。

連續兩屆蟬聯「傑出綠色金融獎」、「傑出風險管理獎」，凱基證券創下金彝獎首例。凱基證債券部主管楊宗威表示，公司推動永續金融不遺餘力，不僅協助多家企業暨金融機構評估及成功定價永續發展債券，更持續運用在資本市場的影響力，攜手發行人及投資者，為永續發展貢獻。

凱基證風險管理部主管王昭麟也指出，凱基證券重視客戶和業務在市場中保持強大的穩健性，開發建置領先業界的高度自動化整合性風管資訊系統，即時有效全面追蹤曝險狀況，更落實日常風險管理執行。

孫成保此次獲「傑出證券人才獎」，其領導通路團隊創下多項優異表現，他將獲獎榮耀歸功給團隊，將持續以客戶的需求出發，滿足人生各階段不同的理財需求，落實高齡及弱勢客戶關懷，並做好人才傳承，提供超越預期的金融服務，成為客戶最佳的投資夥伴。

另陳瑞珏獲頒「傑出企業領導人才獎」，創金彝獎二度獲獎的難得紀錄。他表示，仍將以環境保護、社會責任及公司治理為首要重責大任，更戮力吸引更多人才投入，以期待行業長久、公司永發。