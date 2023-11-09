元大期創佳績 金彝獎4大獎肯定

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元大期貨（6023）於第17屆金彝獎續創佳績，勇奪四大獎項殊榮，本屆更是五度獲得「期貨傑出人才」個人獎，展現元大期培養全球化專業金融人才之理念。此外，元大期亦於競爭激烈的團體獎「傑出金融創新獎」、「傑出風險管理獎」及特別獎「傑出綠色金融獎-期貨業組」等獎項脫穎而出，彰顯元大期推動金融科技發展、深化公司風險控管與落實企業永續之實效。

元大期貨總經理許國村表示，身為台灣首家上櫃之期貨領導品牌，元大期長期以最高標準執行公司治理，在面臨後疫情時代之通膨隱憂及全球經貿不確定性之際，仍堅守穩健經營之目標，嚴格落實公平待客與友善服務之核心價值，以創造永續發展之經營環境，而今年再次榮獲有金融界奧斯卡獎之稱的金彝獎，元大期將帶著這份殊榮，持續為期貨業創造正向影響力。

元大期「24H智能策略戰情室」，提供「營運管理-客戶服務-風險控管」全方位360°數位整合服務，有效降低客戶風險，提供交易人專業與優質產品及服務，為元大期金融創新之實績。

此外，元大期為首家推出資訊透明公開的永續報告書之期貨商，連續九年蟬聯獲證交所頒發公司治理評鑑「排名前5％」之榮耀，在環境、社會、公司治理（ESG）等領域皆為國內期貨商標竿企業。

展望未來，元大期貨將秉持「誠信經營」之初衷，聚焦擴大各項業務動能，拓展海外版圖，朝向亞洲大型期貨商邁進；亦將永續發展之理念融入經營策略中，全面推動綠色營運及永續商品、加速推動數位轉型工程、掌握綠色金融商機，以創造員工、客戶與股東最大價值。