外資動向是關鍵 聚焦折疊機、遊戲股

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盤勢觀察：自從上周美國聯準會（Fed）利率決策會議之後，全球股市迎來一段反彈行情，主因除本次暫停升息之外，最關鍵是Fed主席鮑爾表示，升息循環已經將近尾聲，且後續的多項經濟數據，皆支持此一論點，包含每周公布的初請失業金人數已接連二次比預期多，這是今年下半年來首見現象。

最新非農報告顯示，就業新增人數比預期少，本次僅新增15萬，較過去12個月平均新增25.8萬人，有不小落差，加上失業率以3.9％，創近二年來的新高，均透露美國勞動市場降溫，各界自然也就看好Fed沒有再升息的必要。

據FedWatch最新數據，市場推測下次FOMC會議動向，按兵不動的機率高達90.4％，這是短線盤面由空翻多最大的底氣，雖然盤面氣氛轉趨樂觀，但考量美元指數守住105關卡，同時美債殖利率也有下不去跡象，而這兩者常與股市方向相反。另日股、韓股近二天漲多拉回，加上日圓重新貶破150元大關，需提防盤勢震盪加劇的風險，可趁著近期漲勢逢高調節手上持股。

盤勢分析：

台股連續六天上漲，配合AI概念股回神，讓市場情緒提振，至於後續指數以下三點要素，至少需符合二者，較有機會出現千點上漲行情：第一是技術面，大盤KD、MACD同步偏多，目前有達成此條件，然而也是唯一符合項目。第二是價量結構，這六天漲勢尚未出現3,000億元以上大量，而對照前二波高點16,920、16,825，當時分別有4,051億元、3,031億元，以現在量能水準，不易一次跨越，震盪再攻是較有可能發展。

第三是籌碼面，外資心態仍未全面翻多，上周台股上漲373點，外資卻賣超51億元，即使本周終於轉為買超，但趨勢是否能延續，依舊有待觀察。

其實從6月19日當周直至現在，外資從未連續二周做多台股，而當周的收盤還有17,202點，接著比對後續行情，波段最高17,463點，波段最低15,975點，等於外資開始保守之後，大盤最多僅再上漲261點，但是最深下跌卻達到1,227點，可見外資動作具有決定性的影響，目前買超力道宜延續，而一旦縮手指數就可能震盪回檔。

綜上所述，除第一點之外，第二、第三點還須有一項符合，對盤勢的發展才會較為有利，現階段的局面，考量尚未越過箱型頂部，同時日KD進入過熱區，短線暫不追高，以區間操作的觀點較為合適，逢高先陸續減碼降檔，後續宜待回測5日均線至區間中值（月線），再分批進場。

投資建議：

短線可鎖定之族群，先前所提非蘋陣營、折疊手機，近日攻勢正式發動，有鑑於消息才出現不久，利多尚未完全發酵，且部分個股有投信買盤，籌碼集中，短線若有回檔，仍是可布局的良機，並且以毛利較高的軸承類股，作為首選，包含兆利、新日興、富世達、信錦。另遊戲股傳統旺季將至，且現在的位階仍低，值得提前卡位，等待行情展開。