光寶科淡季到 10月營收雙減

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光寶科2023年營收

光寶科（2301）第三季繳出毛利率23.6％、EPS 1.99元雙創高的佳績，但隨著步入淡季，第四季營收走弱，10月合併營收122.39億元，陷入雙減，另累計前十月合併營收1,236.63億元亦呈年減14.88％。

光寶科公布10月營收，單月營收122.39億元呈年減17.84％，月減13.2％，為今年4月以來的新低。

光寶科指出，若不含已轉讓之影像事業部，單月營收年減幅僅13％，另高毛利的雲端運算及高階伺服器電源營收仍呈持續成長，有助於產品組合的優化。

另就10月份各部門的營收占比言之，以資訊及消費性電子部門占比最高達47％，其次依序為雲端及物聯網部門占33％、光電部門僅占2成。

光寶科指出，在光電部門中，全球出貨量排名第一的光耦合器高階應用出貨穩定、汽車照明及不可見光於感測應用需求仍算穩定，至於毛利率相對較低的資訊及消費性電子部門占比雖略拉升至47％，但因其中高階電源供應器出貨仍屬穩定，應有助於產品組合的持續優化。

光寶科10月營收走弱，事實上，早在光寶科日前舉行的法說會中，總經理邱森彬就早有預警，他強調，今年第四季相對於過去，「確實比較平淡」。

光寶科今年第四季恐少有表現，致上下半年的占比拉近，惟法人仍預期光寶科下半年營運仍可望優於上半年，只是往年上下半年營收占比四五比五五，可能會出現微調。

展望明年，雖然大環境考驗重重，但邱森彬還是認為，可以「關關難過，關關過」。

邱森彬指出，資通訊和消費性電子已見落底，筆電已搶先在今年第三季反轉出現年增，明年第一季桌機可望跟進轉為年增，車用雖有美國罷工干擾，但短期內應可望獲得解決，至於雲端部分亦有GPU缺料干擾，但只要缺料問題一解決，市場就會快速出現回升。