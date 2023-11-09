啟碁今年營收突破千億 穩了

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啟碁（6285）前三季營收811.03億元，每股稅後純益（EPS）7.07元，董事長謝宏波法說會中表示，今年全年營收首度突破千億、每股獲利創歷史新高已「毫無懸念」，明年營收仍將溫和成長，內部希望挑戰1,200億元，毛利率在產品加值、調整組合貢獻，全年毛利率希望持平或較今年小幅提升。

啟碁前三季營收及獲利續創歷年同期新高，謝宏波指出，第三季表現不錯，主因產品組合及達經濟規模挹注，且疫情後，缺料狀況完全解除，生產力提升，再加上匯率貢獻均有推升效果。

此外，市場關注的低軌衛星今年已有不錯成績，預期未來三年低軌衛星仍是高成長產業，啟碁過去有衛星電視廣播作為基礎，低軌衛星起步較早，今年成績不錯，明年有機會更好，將是未來主力產品之一。

謝宏波強調，啟碁前三季合併營收已達811億元，今年首度超過營收千億元，全年每股獲利較去年合理成長並創新高，已經是毫無懸念，一定可以達到。

對於2024年展望，謝宏波分析，從全球經濟成長動能來看，至今主經濟體還沒明顯回溫，上游半導體也沒回升跡象，加上通膨情況在很多地區還沒受到控制，加上地緣政治，判斷明年營運將是溫和成長，但內部目標希望明年營收成長百億元，達1,200億元。

至於5G產品今年放量，但營收占比不夠高，預期明年營收占比可達10～15％，後年成為主力產品之一。另外，今年剛起步的WiFi 7，謝宏波則是認為，價格相對較高，預期明年出貨放量。