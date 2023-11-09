華泰 外資力挺後市可期

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華泰（2329）今年以來營運穩健，股價先前拉出一波漲勢後，9月下旬以來股價沿季線呈現高檔橫向整理格局，近日隨著第三季業績亮眼，激勵股價再轉強，8日以漲停價49元收市，再寫近二個半月新高，就技術面言，重新站回所有均線之上，月均線也轉為向上揚升趨勢，加上近日外資持續買超，有利後市表現。

華泰前三季稅後純益12.8億元，年增4.9％，前三季累計每股稅後純益1.8元，已優於去年同期1.78元，第四季在記憶體產業逐漸回升帶動下，市場看好該公司單季營運將維持高檔。