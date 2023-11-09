達邁 買盤湧入帶量大漲

達邁（3645）公告將於9日召開法說會，由於達邁單月營收已連續三個月大幅度年增，9月營收繳今年單月營收第三高之營收成績單，法說會前特定買盤湧入之下，股價帶量大漲近7％，8日股價以42.95元作收，日K拉出長紅突破季線反壓區。
達邁為PI薄膜廠，據該公司統計，今年前三季營收達12.4億元，年減21.1％，其中9月營收達1.65億元，月減6.75％、年增48.8％；達邁尚未公布第三季財報，以上半年財報實際數來看，上半年稅後淨損1.23億元，每股稅後淨損0.93元，第二季赤字已見收斂。
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達邁（3645）公告將於9日召開法說會，由於達邁單月營收已連續三個月大幅度年增，9月營收繳今年單月營收第三高之營收成績單，法說會前特定買盤湧入之下，股價帶量大漲近7％，8日股價以42.95元作收，日K拉出長紅突破季線反壓區。
達邁為PI薄膜廠，據該公司統計，今年前三季營收達12.4億元，年減21.1％，其中9月營收達1.65億元，月減6.75％、年增48.8％；達邁尚未公布第三季財報，以上半年財報實際數來看，上半年稅後淨損1.23億元，每股稅後淨損0.93元，第二季赤字已見收斂。
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