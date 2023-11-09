汽車金融雙雄 前三季好賺

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汽車金融雙雄和潤（6592）、裕融（9941）今年營運續衝，和潤第三季營收75.03億元、年增26％，稅後純益10.05億元、年增10.56％，每股淨利1.77元，創歷年單季新高；前三季稅後純益27.91億元，每股淨利4.82元，亦為同期新高。

裕融正式季報雖尚未出爐，但自結前三季稅後純益52.51億元、年增17.34％，每股淨利9.3元，同樣是歷年同期高。

和潤除營收獲利皆攀高，前三季保有資產已逾3,022億元、年增26％，也是歷來最高。

和潤表示，從營運地區看，台灣、大陸地區前三季累計營收分別較去年成長28％、19％。和潤進一步分析，台灣地區主要受惠於和潤車輛分期及企業金融、設備租賃各項業務持續擴大發展。

子公司部分，和潤表示，從事大型車、商用車融資業務的和勁，雖僅成立兩年但發展動能強勁，前三季營收月月創新高；綠能儲能事業和潤電能，太陽光電案場持續開拓，儲能案廠於9月起已參與台電調頻備轉服務，今年始成立自有品牌EV Run充電樁，投入電動車充電服務市場，截至第三季已建置17個充電站點合計83槍；和雲行動服務（iRent）營運穩健，持續擴增車隊規模與據點布局，進而帶動營收成長；大陸地區市場雖今年雜音較多，但和運國際整體資產品質維持穩定，謹慎保守經營。

此外，和潤今年揮軍海外，入股柬埔寨李華租賃。和潤表示，於7月底完成簽約取得李華租賃35％股權並經柬埔寨央行核准後，已正式啟動營運，年底前就可貢獻獲利挹注公司業績成長。

和潤也同步公告10月營收報佳音，營收24.96億元、年增24％，前十月營收234.84億元、年增26％，已超越去年全年營收，且持續維持雙位數穩健成長。

展望第四季，和潤看好，進入傳統資金需求旺季，台灣整體經濟環境看好，各轉投資也將持續衝刺各項業務，挹注公司獲利成長動能持續維持強勁。

裕融亦分析，今年以來除汽車分期等業務持續穩健，新鑫等轉投資公司獲利也同步成長。搭配集團持續布建結合人、車、生活的MaaS移動生態圈，後續各項投資效益顯現，將成為下一波業績成長動能。