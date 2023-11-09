3檔台電電網受惠股 吸金

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台電電網計畫受益股前三季財報

台電強韌電網計畫發酵，士電（1503）、中興電（1513）及華城（1519）前三季業績報喜，其中士電前三季每股稅後純益（EPS）達3.94元、華城攀升至5.6元，均改寫同期獲利新高紀錄；中興電前三季營收、本業獲利雖創同期新高，惟雲豹裝甲車弊案遭沒收近21億元拖累，EPS降為1.63元。

中興電第三季合併營收55.27億元、本業獲利7.83億元、稅後純益7.37億元，EPS為1.51元；前三季合併營收162.98億元，本業獲利34.09億元，均創同期新高。囿於第二季認列雲豹裝甲車弊案裁罰近21億元影響，前三季EPS為1.63元。

中興電副董事長兼總經理郭慧娟表示，中興電第三季及前三季營收、本業及毛利都創同期新高，主因是台電強韌電網計畫帶動業績成長，目前在手訂單增加至343億元，第四季至明年業績都成長，訂單能見度看到2027年，部分長單能見度看到2030年。

士電以變壓器等重電設備，拿到台電強韌強韌電網計畫標案，發展太陽能光電及儲能系統、電動車動力系統及充電樁等綠能產業也進入收割期，加上外銷有斬獲，第三季合併營收77億元、稅後純益6.94億元、EPS達1.28元。前三季合併營收243.5億元、稅後純益21.48億元，EPS從去年同期3.35元增加至3.94元，勝過去年全年的3.86元，提前改寫年度獲利新高紀錄。

華城第三季合併營收36.44億元、稅後純益7.1億元，EPS從去年同期0.52元倍增至2.73元，全面改寫同期新高。前三季合併營收82.88億元，稅後純益14.52億元，EPS由去年同期1.38元攀升至5.6元，也賺贏去年全年的3.21元，改寫年度獲利新高紀錄。

華城表示，台電強韌電網計畫、綠能產業及外銷是成長三大動能，在手訂單逾百億元，未來三年訂單不成問題。