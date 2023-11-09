旅天下、雄獅、揚秦 10月營收高歌

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

受惠中秋、國慶連假接棒推升業績，加上線上旅展助攻，旅行社、餐飲業營運高飛。旅天下（6961）10月營收3.63億元創單月新高，雄獅（2731）10月營收26.1億元、創疫後單月新高。揚秦（2755）受惠整餐飲復甦與APP持續推出線上專屬優惠增加買氣，加上新品牌「涮金鍋」助攻，10月自結營收1.92億元，亦創單月新高。

展望後市，進入秋冬，日、韓與加拿大賞楓、滑雪旅遊市場需求強勁，各線跨年團銷售熱度持續增溫，且國旅需求持續暢旺，未受出境旅遊快速復甦的影響，旅天下、雄獅業績可望維持成長。揚秦旗下雙引擎品牌「麥味登」、「炸雞大獅」則透過線上及線下之方式拓展加盟業務，增加營業據點。同時，「涮金鍋」也於11月「揪團吃火鍋全面89折優惠」活動促銷搶單，可望推升揚秦第四季營收續揚。

旅天下10月營收3.63億元，月增24％、年增2,371％；前十月營收23億元、年增2,029％，創同期新高，甚至比疫情前的2019年同期提升近10％。

雄獅10月營收26.1億元，年增553％、月增18％，創下疫後以來單月新高，逼近疫情前2019年同期表現；前十月營收180億元、年增740％，亦創近四年同期新高。

雄獅在ITF台北國際旅遊現場業績近7,000萬元，熱銷商品分別為日本、歐洲、東南亞及郵輪，包含日本頂級鐵道、紐澳、郵輪等商品皆有出現單筆百萬元以上大單，再加上線上旅展，整體業績突破10億元。