家電族群Q3乏利 後市不看淡

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內需消費力道保守，家電族群第三季業績淡，禾聯碩（5283）受今夏雨天數增加影響，第三季EPS為2.29元，低於去年同期的2.95元；大陸風扇廠艾美特-KY（1626）更因大陸消費景氣低迷拖累，第三季每股純損0.68元。

已連續七年賺一個股本的禾聯碩，今年前三季營收48.21億元、年減11.6％，EPS 6.61元，低於去年同期的8.7元。禾聯碩指出，第三季營收獲利下滑，主要在於去年同期尚有部分「班班有冷氣」標案尾款認列墊高基期，加上避險遠期外匯處分的業外收益；反觀今夏因颱風天雨天數較多，使第三季業績下滑。預期第四季在家電換購、尾牙採購旺季下，應能有所成長。

艾美特受大陸內需不振影響，加上日本代工外銷訂單減少雙重衝擊下，第三季每股純損0.68元。董事長史瑞斌表示，積極調整大陸經銷通路、開拓新外銷市場是發展重點，前三季毛利維持21％，以確保今年公司獲利。因應市場競爭愈趨激烈，將部分經銷通路收回自營以提高毛利，也使銷售費增加，目前還在調整階段，但對品牌長期競爭力與通路優化都有正面的影響。

家電代理商上洋（6728）前三季EPS 6.67元，遜於去年同期的11.28元。上洋表示，今年積極擴展服務量能，擴大技師與售服人員編制，使短期營業費用增加，加上今年氣候變化連帶影響空調銷售遞延，而商用空調、冰水機等較不受季節性影響產品，為重點發展業務。