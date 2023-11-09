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力山 鎖漲停站上各均線

力山日線圖
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力山（1515）8日在外資、主力及自營商聯袂買超帶動下，開盤短短六分鐘就攻上漲停價，並鎖死直至終場，收43.1元、上漲3.9元，成交量3,444張，站上各均線。外資及自營商8日同步反手小買超，但投信連四日買賣超都掛零。另外，三大法人累計持股比僅7.93％，因KD指標在中檔區交叉向上，且漲停委買578張，委賣掛零，有利本周股價走勢。

因客戶銷售狀況好而增加採購量，自結9月營收7.97億元、年增156.4％，累計前九月營收39.47億元，年增8.06％。

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