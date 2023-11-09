前往主要內容
工商時報LOGO

合一 法人買超爆量衝高

合一日線圖
合一日線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

合一（4743）受惠開發的糖尿病足傷口潰瘍新藥「速必一乳膏」，中國藥監局審查流程由「暫停」恢復成「待審評」，預期藥證可望進入倒數計時下，8日三大法人同步買超2,583張帶動，股價上漲4.13％，收226.5元，改寫近四個多月來新高，成交爆量達2.81萬張，籌碼有大量換手現象。

速必一已取得台灣健保給付，也獲星、馬藥證；以醫材為項目申請傷口外用乳膏，更拿下美、印度、紐西蘭及南非上市許可；該藥在大陸名為「到手香糖足癒合膏」，由合一與中天上海共同發展。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 勞保老年給付「按月領」享5大好處 「提早領」90萬差額要追20年

  2. 存高股息ETF落伍了？達人曝這檔配息和報酬笑傲江湖

  3. Fed 12月升不升息？五大金控表態 共識出來了

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。