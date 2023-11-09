合一 法人買超爆量衝高

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合一（4743）受惠開發的糖尿病足傷口潰瘍新藥「速必一乳膏」，中國藥監局審查流程由「暫停」恢復成「待審評」，預期藥證可望進入倒數計時下，8日三大法人同步買超2,583張帶動，股價上漲4.13％，收226.5元，改寫近四個多月來新高，成交爆量達2.81萬張，籌碼有大量換手現象。

速必一已取得台灣健保給付，也獲星、馬藥證；以醫材為項目申請傷口外用乳膏，更拿下美、印度、紐西蘭及南非上市許可；該藥在大陸名為「到手香糖足癒合膏」，由合一與中天上海共同發展。