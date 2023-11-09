精誠資訊 強攻四大領域

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精誠資訊財報一覽

資服產業龍頭精誠資訊（6214）指出，未來三年產業成長動能來自於人工智慧（AI）、雲端服務、ESG和資安等四大領域。精誠也看好這四大業務前景，將持續展開併購與策略聯盟，以擴大市占率。

精誠8日召開法說會，財務長鍾志群表示，該公司一直以科技力來做為IT服務，業務面向涵蓋金融、科技、零售流通、政府及製造部門等。2023年明顯感受到製造業IT支出有縮手，惟其他產業還是持續投資。

精誠2023年前三季繳每股稅後純益（EPS）4.91元成績單，已優於2022年、2021年全年成績，第四季為傳統旺季，營收及獲利成長力道，應是2023年度最佳一季。

2023年股東會時，董事長林隆奮曾說，希望每年配息都可維持5元水準。鐘志群表示，每年配息5元是目標，此一目標在2023年可望達陣，但仍待董事會通過才能拍板。

精誠8日收盤價103元，如果以配息5元來推估，其隱含現金殖利率4.85％。精誠前三季營業利益11.36億元，已與2022年全年12.57億元相當。法人預期2023年EPS將逾6元，創2020年以來新高。

精誠營收來源主要有系統整合、行業解決方案及VAD加值服務。其中，雲端相關業務約占2成，以微軟Azure平台為主力產品，隨著金融產業上雲的法規鬆綁，預期2024年雲端仍有雙位數成長，除了微軟Azure產品之外，AWS及Google Cloud等相關服務也有提供。至於碳盤查ESG等近期火熱業務，目前才剛開始，營收占比不高，預期2024年逐漸發酵。