系統電 Q3每股賺0.3元

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系統電（5309）受儲能出貨遞延及IPC客戶庫存調整影響，2023年營運略遜於2022年，第三季合併營收7.77億元，年減12.69％，稅後純益5,400萬元，每股稅後純益（EPS）0.3元。近期車隊TPMS出貨加溫，且進入冬胎更換期，預估第四季TPMS續增，加上IPC出貨回溫，第四季營運成長可期。

系統電第三季合併營收7.77億元，季增5.54％、年減12.69％，毛利率23.49％，稅後純益5,400萬元、季減14.57％，EPS 0.3元。前三季合併營收23.99億元、年減3.42％，毛利率略增至24.32％，稅後純益約1.93億元、年減27.48％，EPS 1.08元。

公司也公告10月營收2.88億元，月減2.37％、年減8.71％，前十月營收26.91億元，年減4％。

系統電表示，2023年上半年受到儲能出貨遞延及IPC客戶庫存調整影響，整體表現不如預期。第三季隨著儲能需求回升，IPC遞延訂單陸續補上，再加上TPMS下半年旺季出貨量提升，帶動營收回穩，表現回到2022年水準，前三季營收累計相較2022年持平，下半年營運獲利升溫，2024年復甦力道可期。

系統電也看好藍牙TPMS市場還有極大成長空間。而除了原有的汽車市場外，系統電深耕多年的歐美日車隊，受惠於法規規範新車須強制加裝TPMS，近月出貨成績顯著，加上現已進入歐美冬胎更換期，使系統電2023年度TPMS出貨突破2022年850萬顆新高紀錄，可望迎來雙位數出貨成長動能。系統電美國達拉斯新廠11月初也完成簽約，在產線陸續完工後，將從主力的TPMS開始生產，預計2024年新增約300萬顆的生產量。