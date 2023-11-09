瞄準美三大應用需求 凌華明年營運熱轉

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工業電腦廠凌華（6166）8日召開法說，針對營運展望，全球財務長鄒大智表示，目前將觀察客戶庫存去化情況及下單速度，2023年前三季以歐洲市場年增近3成最為強勁，2024年則相對看好美國博弈、醫療及自駕車需求顯現，在新專案產品導入之下，成長力道值得期待。

凌華第三季合併營收26.72億元，季減9.1％，年減12.7％，單季毛利率37.5％，較第二季及2022年同期成長，稅後純益1.07億元，季增62％，年減54％，EPS 0.49元；前三季稅後純益2.55億元，EPS 1.17元。

鄒大智指出，2023年受到IPC市場不景氣，客戶持續清庫存，出現延單或是換產品的情況，整體能見度比以往是低了一些，營運表現緩步成長。以前三季主要市場來看，泛歐洲市場表現最佳，年增29％；亞太成長4％；美國年減9％，中國大陸動能最為疲弱，業績年減16％，但目前已有見到客戶下單動能增加的回溫跡象。

展望後市，凌華在美Design Win案件年增5成，加上博弈、醫療、自駕車等新應用取得不少新合作，預料將是2024年主要成長市場，而歐洲因2023年已有3成年增，2024年成長率可能相對趨緩。

在AI、邊緣運算部分，鄒大智指出，公司產品線多元，並未特別區分AI相關業績占比，但在邊緣運算已有完整布局，隨著產業應用落地，未來發酵動能可期。

此外，鄒大智表示，凌華持續耕耘汽車工業，期望進入相關生態圈，從軟體投資出發，包括投資中國Autocore等，目前主要鎖定在商用車應用領域，合資設立法博智能也陸續取得專案，並深化跟友達合作，對EV、AMR應用抱持正向看法。