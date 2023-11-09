證交所：投資人應了解ETF特性、風險

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截至2023年10月底，集中市場已有150檔ETF掛牌，總資產規模超過1.6兆元，顯示ETF已成台股投資人的熱門選擇，臺灣證券交易所8日呼應金管會指導強調未來會全力配合，並加強對投資人進行ETF宣導，讓投資人更了解ETF相關投資知識。

證交所表示，ETF發展迄今，種類多元，且每種ETF的屬性與風險均有不同，民眾應整體考量投資需求、目的與風險承受度等條件，選擇符合自己需要的ETF。

證交所強調，會一直不斷精進強化對投資人的ETF宣導教育，讓ETF成為台股投資人的最佳助力。

此外，證交所也說明，ETF與一般共同基金交易方式不同，ETF直接透過證券經紀商下單，在次級市場上買賣，因此會有市價與淨值兩種價格。在次級市場的交易價格即市價，是由次級市場的供給及需求所決定，而淨值則是投信依照ETF的資產計算所得之價值，市價不一定會與ETF淨值相同，若交易價格高於淨值為溢價，低於淨值則為折價。

證交所強調，交易ETF前，應注意ETF折溢價情形，若溢價幅度太高，依市場調節機制，市價最終會往淨值靠攏。有關盤中即時折溢價及淨值等資訊，可在投信公司網站或證交所「基本市況報導網站」（mis.twse.com.tw）找到。

證交所再次強調，ETF在產品面及市場面的兩大資訊，是投資人必須深入了解。產品面部分，挑選ETF時，除挑選符合自身投資需求及相關風險承受的ETF，也應了解ETF所追蹤的標的指數、成份證券或商品、並追蹤差距（TD）或追蹤誤差（TE）等，在投信公司網站或公開資訊觀測站都可以找到相關資訊（證交所首頁＞投資專區＞ETF投資專區）。

市場面部分，應注意買賣報價、交易量等，在基本市況報導網站可找到相關資訊，這些免費且公開的資訊都歡迎ETF投資人能善加運用，作為投資ETF時的參考，以降低投資ETF的風險。