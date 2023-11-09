櫃買業績秀 餐飲打頭陣

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為配合上櫃公司第三季財報公布，櫃買中心精心規劃一系列櫃買市場業績發表會，六大主題自16日起接力登場，首場業績發表會以「樂饗生活」為主題，主打疫後復甦商機，邀請瓦城（2729）、六角（2732）及豆府（2752）三大國內連鎖餐飲集團現身說法。

櫃買中心指出，過去三年受到疫情影響，餐飲業營運深受打擊，目前正迎來疫後解封商機，此外，生技醫療產業則是使疫情趨緩之重要推手；櫃買市場最大族群為電子產業，且其景氣變化與資本市場之波動息息相關，人工智慧（AI）更是為其帶來新一波商機，相關廠商蓄勢待發。

櫃買中心於16日首先安排「樂饗生活」主題，邀請國內連鎖餐飲集團瓦城、六角、豆府到場說明公司財務業務及產業概況；11月17日則接力安排「AI與醫療」主題，邀請散熱模組大廠雙鴻及國內醫藥品連鎖通路商大樹，以及自動化設備廠廣運，讓投資人了解公司與產業的狀況。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，本系列業績發表會主題豐富，後續還有「智慧物聯網」、「AI應用」、「電子科技」及「上櫃新星」等多樣主題，分別將於11月22日、23日以及12月6日陸續登場。

櫃買中心表示，透過櫃買市場業績發表會平台，能使上櫃公司能適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步了解企業營運發展機會或挑戰，進而提升公司資訊揭露透明度，同時也提供投資人表達意見的平台，達到雙向交流的機會。

本系列櫃買市場業績發表會機會相當難得，歡迎投資人到櫃買中心網站報名參加，各場次簡報資料亦可於會議前一營業日下午5時至活動網頁下載，可多加運用。