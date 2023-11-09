佑全上櫃通關 國邑昱展待審

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櫃買中心本周上櫃審議三連發，8日審議通過國內知名連鎖藥局佑全（6929）上櫃案，為第四季以來第三檔通過上櫃審議之公司，而本周尚有國邑、昱展新藥兩家新劑型新藥研發商，將陸續於9日及10日進行上櫃審議，櫃買IPO進度年底積極衝刺。

櫃買8日審議通過佑全上櫃案，佑全主要從事連鎖藥妝及藥局之經營，董事長為鄭振文，申請時資本額4億元；業績表現方面，佑全今年累計前三季營收為23.11億元、稅後純益891.4萬元、每股稅後純益（EPS）0.21元。

另外，昱展新藥、國邑則將分別於9日與10日進行上櫃審議。昱展新藥主要從事中樞神經系統疾病之新劑型新藥開發，董事長為林東和，今年前三季累計營收80萬元，每股虧損0.44元。

而國邑則以科技事業申請上櫃，主要從事新劑型新藥之研發，董事長為王建治，累計前三季營收3.15億元，稅後純益9,980.6萬元、EPS則為0.89元，相較上半年累計每股虧損1.18元，順利虧轉盈。

今年來疫情趨緩，企業重啟上市計畫，櫃買中心年初喊出上櫃家數24家、興櫃包含戰略新板45家的目標。據統計，櫃買中心第四季以來，共審議通過欣新網、創為精密、佑全三家公司之上櫃案，今年截至目前則已有長佳智能、南俊國際、綠茵、宏碩系統、騰雲等11家公司掛牌上櫃，預料年底前也將加速作業。

觀察現階段上櫃IPO狀況，今年來截至8日止，申請登錄興櫃的家數為56家，含戰略新板公司13家，已率先達到年初設定的標準；不過，申請上櫃家數目前僅19家，距離目標仍差五家，距離年底僅剩最後兩個月衝刺期，櫃買中心也將全力衝刺、力拚達標。