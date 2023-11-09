台指期 外資加碼空單

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股8日由IC設計、AI族群領軍上漲，但鋼鐵、生技醫療漲多拉回，拖累大盤漲幅收斂，終場加權指數上漲55點收16,740點，台指期上漲41點至16,749點，期現貨價差縮至8.17點，電子期轉為逆價差3.8點、金融期正價差縮至1.85點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少675口至8,662口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少2,474口至5,468口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少2,220口至10,257口。

整體來看，隨著美債殖利率回落，加上在中國大陸公布數據暗示全球需求疲軟後，帶動國際油價下挫，激勵國際股市反彈，台股也以上影線紅K棒再度向上墊高，站穩所有均線之上，惟台股臨近16,800點整數關卡及前波高點震盪難免，預料台股仍維持強勢整理格局。

凱基期貨表示，指數短線逢前高調節賣壓影響，漲勢稍有趨緩的跡象出現，接下只要台指期能持續守住下方缺口，整體短線的多方格局就維持不變，後續也可待指數震盪消化賣壓過後，仍有機會再展攻勢，操作上建議先以少量的偏多操作為宜。

群益期貨指出，外資買現貨賣期貨，自營商選擇權略為樂觀、月選呈現樂觀，整體籌碼面呈現樂觀；技術面上，目前台股形成W底多方型態，短線將持續挑戰10月12日頸線位置，台股仍可以選擇權方式樂觀操作。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,400點。

全月份未平倉比（put/call ratio）由1.31降至1.19，VIX指數上漲0.28至14.17。