美債息回落 台股偏多可望延續

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觀察國際市場變化，國際油價回跌令通膨預期降溫，加上美國聯準會主席鮑爾暗示年底前不會再升息、美財政部第四季發債額度較預期減少，令美債殖利率回落，二大不確定影響因素移除，帶動國際熱錢湧入，台北股匯市近五個交易日強勢反轉上揚，技術面收復所有均線。

台指期在10月31日長黑跌破近期底部後連續上漲，已經形成破底翻的型態，後續可能會出現假破底、真穿頭的多頭走勢；另觀察量價關係，台指期也有轉強的跡象。建議可伺機布局台指期多單。

亞洲市場方面，中國大陸海關總署周二公布，10月進口額年增3％，為八個月來首度攀升，不過大陸10月出口額較一年前下滑6.4％，降幅遠大於經濟學家預估的3.5％。大陸就業連續二個月收縮，加上消費者和企業信心低迷，復甦動能仍然疲弱，10月經濟數據顯示，製造業仍舊疲軟，不過服務業領先回溫，顯示刺激措施初步顯現效果；但不利的一面是，出口大幅下降，暗示全球需求仍然疲弱，市場擔心出口下滑會給中國經濟成長帶來下行風險。

大陸10月經濟數據仍偏弱勢，經濟恢復基礎仍不穩固，但服務業景氣小幅回溫，顯示中國經濟應已處於底部築底過程，加上美國升息趨尾聲，有利提振整體風險情緒，預期A50期短線整理後，後市仍有機會緩步向上。

台股技術面收復所有均線，期貨籌碼方面，外資台指期未平倉已經轉為淨多單、現貨持續買超。整體觀察籌碼面有利多方，散戶操作持續偏空，有利台股延續反彈力道，隱含波動率小幅下滑，仍處合理範圍。（富邦期貨分析師曹富凱提供，黃彥宏整理）