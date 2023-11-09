創意、M31有錢景多頭搶進

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台股8日順利收下連六紅，法人預料短線多頭可望續攻，向上挑戰前波高點，尤其AI指標領頭反彈，增添市場信心，操作上可留意創意（3443）、M31（6643）等相關個股，備受買盤關愛。

法人分析，目前在訓練端以及推理端來看，各家雲端大廠皆積極推出自有ASIC，預估ASIC雖因生態系及靈活性問題無法取代GPU，但在特定框架下可提供更多算力選擇，將在市場占有一席之地，在功耗要求且針對不同場景開發客製化晶片，以及為了將資料反饋，對相關接口晶片需求將提高，對於interface IP相關需求也將上升，支持相關數據傳輸協議下，創意、M31受惠程度高。

創意第四季營收預料將與持平，其中NRE收入預計雙位數百分比季減，Turnkey 則為雙位數百分比季增，明年成長動能包括CSP 5nm AI案子會進量產，另外有兩個案子進行規格修改，2024年有機會tape out，獲利表現將更勝今年。

依據市場評估，美國商務部在10月17日更新晶片禁令限制，包括實體名單增加，以及對於晶片規格和運算能力的限制，跟APT相關的封裝技術服務都會加強管制，目前公司在量產產品以及還未量產的NRE品項部分還在合規範圍內，受晶片禁令限制影響不大。

M31業績報喜，10月合併營收為1.54億元，月增0.8％、年增1.96％，為單月歷史次高水準；累計前10月合併營收達12.48億元，較去年同期成長22％。除了受惠於中國半導體國產化外，Foundation IP仍持續成長，券商預估，若明年Foundry稼動率回升，有望進一步帶動royalty營收上升。