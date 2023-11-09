政策加持 漢翔、長榮航太權證高飛

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我國防自主政策帶動國防預算金額持續提高，預計2023～2028年均複合成長率達10％，為台灣航太產業帶來軍機商機，漢翔（2634）、長榮航太（2645）同步受惠。除了由漢翔主導的高教機案已進入量產，初教機及無人機亦是國防自主、國機國造的一環，台廠正積極投入。

航太族群今年第三季財報亮眼，相關產業疫後復甦強勁，雖然遭逢Spirit罷工事件及組裝問題，使波音產能無法如預期提升，下修全年交機量，然對台灣航太產業影響有限，相關廠商第三季營收仍呈20％以上年增，且毛利率預期隨著稼動率提高而逐年走高。

漢翔國防、民用營收持續帶動2023、2024營收成長，雖毛利率回升速度略低於預期，但仍呈現逐年向上趨勢不變。漢翔第三季營收年增22.3％，推估國防及民用分別年增27％及17％，國防業務因高教機2023、2024年如預期分別交17架及18架，預估國防業務今、明年營收達220億元及234億元，年增28.7％及5.9％。

飛機維修業務為根本、零組件製造為主要成長動能的長榮航太，業務成長優於預期，雖毛利率提升速度同樣低於預期，但在營收成長帶動下，2023、2024年營業利益可望成長26％及16％；第四季進入傳統維修淡季，但法人預期仍可維持10％以上成長率，小幅上修第四季營收2.7％。