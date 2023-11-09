季辛格訪台旋風 華碩、宏碁權證大樂

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英特爾執行長季辛格來台分享AI發展，強調AI將成PC未來逆轉勝關鍵，8日台股包括AI PC相關概念股成吸金焦點。法人指出，AI未來持續發展下，有機會外溢至PC、NB應用，華碩（2357）、宏碁（2353）等大廠可望受惠。

近期隨傳統購物旺季來臨，也讓NB、PC品牌華碩、宏碁雙A大廠，為迎接雙11、歐美感恩節及耶誕等消費潮，端出旗下筆電及電競產品衝買氣，欲於年底前最後出貨旺季為營運再添漲勢。

法人預估，以通路端正常庫存水位來看，PC／電競業者多在9、10月已進入這一波線上、線下黃金檔期鋪貨高峰，另因應年底到明年歐美新年後開學季出貨估於今年12月上旬告一段落，整體消費動能如持續回升，可望為品牌廠帶來第四季維穩高檔表現。

其中華碩第三季營收1,350.53億元，季增16.72％、年減6.71％，累計前3季營收達3621.53億元，年減11.69％。

宏碁第三季營收674.45億元，季增15.8％、年增3.9％，雙率亦其PC核心事業優化，及旗下新事業拓展皆見成效下同步回升，毛利率達10.81％、營益率2.29％，單季稅後純益20.08億元，季增44.2％、年增7％，每股稅後純益（EPS）0.67元。華碩8日股價開高走高收漲1.13％，宏碁則是上揚1.88％。