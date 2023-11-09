單身族優先打造 三大避風港

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單身族顧保障三大對策

雙11「光棍節」到來，壽險業者提出單身族群的保障建議，可優先從三大「避風港」思考起，一是健康港，首重醫療與意外險；二是照護港，因應單身族未來因疾病或意外導致需長期照顧的風險，三是樂活退休港，規劃退休生活財務來源。

台灣社會愈來愈多人選擇「無伴下無小」的生活模式，看似自由愜意但責任並未隨之減輕。全球人壽提出三大「避風港」建議，第一是「健康港」，可透過醫療保障填補大部分疾病、意外發生時所產生的醫療花費，包括彌補意外造成醫療及身後費用的意外險，提高醫療及住院品質的住院日額醫療險或實支實付醫療險，也能視自身情況衡量彌補治療癌重疾病時所需大額費用重大傷病險，或撐起癌症療程龐大花費的癌症險等。

第二是「照護港」，一旦單身族發生疾病或意外，導致需要長期照顧，長照費用對家人來說是不小的負擔，可透過長照險預備長期照顧費用。長照險是以「符合長期照顧狀態」做為理賠認定標準，不論是因意外、疾病或是老化衰弱所造成的「生理功能障礙」或是「認知功能障礙」，只要符合保單條款約定的「長期照顧狀態」其中一項標準，即可申請理賠。建議可選擇一年期長照險附約，費用相對精省。

第三是「樂活港」，全球人壽建議，單身族沒有另一半經濟上的扶持，退休財務來源需仰賴自己及早規劃，建議可透過資產累積型保險盡早規劃退休財源，如利變型終身壽險，有宣告利率機制，可加快保價金的累積速度，且部分利變型壽險還可在繳費期滿後轉入年金險的機制。

中國人壽強調，部分利變型終身壽險，也有「初次罹患特定傷病保險金」給付，可以滿足多面向需求。