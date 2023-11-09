陸穩經濟 A股進場訊號現

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大中華區主要股指表現

A股受惠上兆元增發國債計劃、中央匯金買入ETF與銀行股等措施提振信心，加上內地監管部門穩匯率動作與態度堅決、近期中美和緩關係浮現，A股展現七個月來最佳行情，總成交量再回到破人民幣兆元水準，支持A股正向表現，投信建議，後市布局採取分批配置策略。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，預計大陸人行第四季將繼續運用多種手段保持流動性合理充裕，當前貨幣政策空間仍然較為充足，存款準備金率以及實際利率等均具有一定的下行空間，市場預估，有可能繼續降準來穩定市場信心、降低實體經濟成本。現階段大陸政府正不斷祭出各項穩投資的措施，市場信心能否隨之改善將是下階段關注焦點。

中央匯金公司過去買進四大行股票共發生六次，雖然不見得都是A股最低點，但大多數為傳遞穩定資本市場的積極訊號。目前市場仍存在反復震盪可能，建議逢低留意布局機會。

PGIM保德信大中華基金經理人陳舜津指出，大陸經濟已出現底部反轉，包括第三季經濟成長率4.9％，優於市場預期，雖然增速相較第二季6.3％回落，主要受到基期關係。穩增長信號隨政策落地見效，9月經濟資料進一步恢復，推動經濟成長率增速超預期，統計前三季經濟成長累計達5.2％，全年經濟目標大概率完成。

大陸經濟積極因素不斷累積增多，隨促進汽車消費、加速專項債發行、地產限購政策調整和融資利率下行等政策陸續落地，9月房地產銷售跌幅改善，四季度出口增速有望在低基數上回正，房地產投資跌幅也有望隨著銷售企穩而收窄。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄認為，隨地產、一籃子優化債券市場等舉措的陸續落地，長期化解風險和回歸增長的路徑會更加清晰，最終會逐漸改變投資者對於經濟前景的展望，近期商品市場走勢已經在反映這些積極的變化。

後市操作可關注三方向，一是科技創新，AI領域仍是今年確定的產業趨勢，相關的計算機、電子、通信、軟體服務、數位經濟等科創領域；其次是消費復甦，具有邊際改善的食品飲料、家電、出行餐飲等；三是特色估值重塑，包能源、基建、房地產產業鏈等。