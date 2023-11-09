百達：3大數位科技成長動能加速

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自從11月7日OPENAI發布CHATGPT的一周年後，全球每周活躍用戶已達1億戶，投資人對生成式AI的興趣更為濃厚。百達投顧表示，生成式AI是不斷擴張的數位科技宇宙中一顆耀眼的新星，衍生出許多投資機會，在全球推動數位轉型進程中，特別看好電子商務、雲端運算、金融科技三大領域。

百達數位科技策略投資團隊指出，人工智慧只是數位轉型的其中一環，全球數位化發展才剛起步，許多領域都有望出現雙位數的年複合成長率，不容錯過。以電子商務為例，目前市場規模還不及全球零售市場26兆美元的五分之一。

自2015年開始網路用戶的消費支出已增加一倍多，預估未來四年內將再增加超過1.4兆美元的線上消費，且電商相較實體零售，更擅長利用數據改善使用者體驗，有助銷售和建立品牌忠誠度；此外，電商也透過高獲利率的平台廣告，持續將網路流量變現。

另一個領域是被視為人工智慧基礎設施的雲端運算，僅佔資訊科技總支出的10％，像GOOGLE、微軟、亞馬遜、META和特斯拉等公司仍受到圖形處理器（GPU）的供應限制，既用於模型訓練也用於運算。一旦基礎設施完善，下一波投資將推出大量以雲端為基礎的模型，應用潛力近乎無限，如藥物研發和醫療診斷、教育、藝術、金融等領域，又將進一步推動新軟體、硬體和半導體的需求。

第三個領域是金融科技（FINTECH），至今只有6％的現金卡交易是透過數位支付工具（如手機支付）結帳。隨大眾生活愈來愈數位化，「普惠金融」的願景正隨著數位工具的進步而逐漸落實。由於透過行動銀行、支付工具都能執行交易功能，使得許多金融企業正在加大軟體投資以尋求更具創新性的解決方案，設法將人工智慧融入其軟體、網站等數位入口，進一步爭搶數位金融的大餅。

百達投顧認為，這三大領域的成長率展現出具吸引力的商機和投資機會，因人工智慧技術進一步提升，建立在既有的人工智慧與自動化基礎，公、私部門數位化得以加速，也有助解決全球日益緊張的生產力下降挑戰，數位科技將加速擴展的前景，值得投資人持續關注相關產業投資機會。