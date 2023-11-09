印度大選行情點火 基金先卡位

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印度SENSEX指數表現

印度明年舉辦總理大選，據歷史經驗，印度指數在選前六個月至選舉當天，普遍有逾10％漲幅，投信法人建議，可伺機布局印度基金，掌握一波選舉行情。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，印度人口持續增長，對社會和經濟上都有非常重大的實質意義，因人口僅次於印度的中美正邁向高齡化階段，印度人口結構非常年輕，截至2023年4月，65歲以上的人口僅佔印度總人口的7％，生產力勞動人口高達11億人、占總人口75％。擁有豐富的年輕人口紅利與龐大的內需消費市場，讓印度無懼全球經濟下行逆風，今明財年GDP預估將維持6％以上高成長。

印度基於其勞工成本相對便宜，便是在供應鏈移轉趨勢下最大受惠國家之一，加上政府積極透過企業稅率調降、勞動法案改革、簡化投資流程等措施來吸引資金進駐，投資前景值得期待，充沛勞動力、低廉的薪資、重視科技人才培育，未來印度成長性與潛力不容小覷。

匯豐投資管理（印度）股票投資長Venugopal Manghat指出，年輕人口和都市化進程都將加速支持印度各類消費的成長，印度通膨已顯著降溫，企業的獲利成長強勁，觀察印度與亞洲企業一年期預估每股盈餘差距不斷擴大就是明證。因人口紅利及科技政策利多，印度政府積極擴建基礎建設，也帶動能源需求快速增長，發展基礎建設對於推動中期成長周期至關重要，如鐵路電氣化在此期間增加7倍，自2014年以來地鐵網絡擴大近4倍，未來預計還將成長1倍。

台新印度基金經理人黃俊晏認為，印度不僅PMI持續強勢，經濟學家預估經濟衰退機率為零，反映印度經濟的韌性與活力，且政府稅收增速提升也挹注資本支出動能，正向循環持續，企業財報利潤率優於市場預期，整體股市升評比例增加，顯示企業獲利向上成長趨勢不變。

瀚亞印度基金經理人林庭樟強調，印度總理大選將於明年舉行，政治議題將與經濟表現在股市具備同樣的重要性，過去幾次大選都能對印度指數帶來激勵效應，愈接近大選走勢會偏強。