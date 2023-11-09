美歐利率政策轉向 新興市場潛利大

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全球經濟動能今年優於預期，高通膨讓歐美央行持續升息，投信法人認為，隨通膨持續降溫，新興國家開始降息，明年美歐也預料出現轉折，長期而言，新興國家經濟體的重要性持續攀升，股市看好印度、日本與科技股。

高盛資產管理策略顧問方案組國際主管張信勵表示，觀察任一時間進場投資標普500指數並持有10年，年化滾動報酬率，大多數情況下皆為正成長，平均年化報酬率為6.51％，2021年8月回報率高達13.7％，達長期平均值的2倍以上。但是隨著市場環境改變，在高利率與經濟成長趨緩的環境下，美股大盤不易維持高回報率。當Beta值（波動）減少，Alpha值（超額報酬）在總報酬中更顯得重要，採取主動式投資有更高的機會獲取較佳的報酬。

新興國家經濟成長動能強勁，預估到2049年經濟中心將移至南亞地區。高盛資產管理預期2025年印度的名目GDP成長率為11.5％，達全球（5.7％）的2倍，成長力道更勝以往，成為投資布局不可或缺的市場之一，另一值得關注的市場是日本。

施羅德投信指出，歷經第三季的修正，投資人不妨可期待第四季，甚至延續到明年初的反彈，並視為長線布局的好時點。上半年搏得全球矚目的創新產業，相信仍會是帶動這一波反彈的主力。

施羅德（環）環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍強調，從目前第四季延續到明年第一季，可望會按照過去歷史經驗，迎來另一波股市的亮麗表現。根據過去20年的統計，全球股市在第四季有高達70％的機率正報酬，其次則是第一季的60％。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳分析，主要市場來看美國經濟依舊穩健，歐洲與大陸也呈現改善，隨著通膨受到控制與降溫，未來升息機率遞延並下降，仍相對有利風險性資產表現，短線回檔不失為逢低建立部位的契機。股票相對看好美股、亞股表現，固收資產建議仍持續留意高息標的表現。