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財報助陣 日股上攻可期

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美國聯準會利率政策令全球股市動盪不安，美公債殖利率飆升加深美國政經前景的不確定性，對日本股市亦形成不小壓力。短線因美國通膨居高不下及政爭紛擾，日股可能會出現階段性調整，但從總體基本面來看，調整後股市向上走勢仍具可持續性。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，即將來臨的財報公布將是日股新利多，弱勢日圓對經營成本的優化將有助益，調高財測潛力及提高股東回饋將可望帶動日股，屆時悲觀情況可能反轉，維持日股中長期樂觀看法。日本政府9月27日的「新資本主義實現會議」，提出未來將以「減稅」為核心，推動加薪及半導體等國內投資、改變過去通縮環境、提高個人收入和企業利潤，實現增長型經濟，有助日本企業獲利增加，進而帶動股市。

野村資產管理日本策略價值協管基金經理河野光成（Mitsunari Kawano）預估，日銀可能在明年1月～3月調整貨幣政策，廢除殖利率曲線控制（Yield Curve Control, YCC）和結束負利率（即啟動升息循環），正面看待日銀政策調整對日股的影響，因目前日本仍處在負利率環境，結束負利率、貨幣政策轉向正常化，代表著日本有信心正式擺脫長期通縮環境，對日本經濟與股市反而是利多。

日圓將持續表現弱勢，由於日銀貨幣政策調整相對緩慢，美、日利差再度擴大，日圓將持續面臨貶值壓力，有利日本企業獲利長期成長，增速大幅超越美國及歐洲。歷史數據顯示，日圓貶值趨勢往往帶動日股走強。

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