Fed連止息 美股生氣蓬勃

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資訊科技股票基金近半年績效

美國聯準會已連兩次暫停升息，釋出未來將謹慎行事的訊號，市場樂觀預期升息周期已結束，激勵全球股債市漲勢凌厲，史坦普500指數重新站回50日均線。法人表示，美國企業獲利持續成長中，基本面有利美股，最看好美國大型科技股或AI類股。

富蘭克林證券投顧分析，就美股中長線走勢來看，穩健成長的經濟，加上持續降溫的核心通膨，可望成為支撐美股的基礎。根據Factset數據，市場預計第三季企業獲利可望成長3.7％，正面看待後續企業獲利表現，未來三季預估美企業獲利逐季成長中，第四季及明年第一季和第二季，將分別成長3.9％、7.1％、10.8％，凸顯美企復甦力道將延續至明年上半年，穩健的財務基本面有利於美股。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕認為，聯準會暫停升息、美債殖利率回落，市場風險偏好好轉，美股走出10月陰霾，後續因美國基本面仍穩健，企業獲利可望呈現逐季修復，對美股表現提供支撐，表現不看淡。不過短期波動風險仍在，在各產業中相對看好科技、生技醫療、低碳基建等皆可留意。

台新投信智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，美國受惠消費強勁、庫存回補及政府支出偏強帶動，經濟表現強勁，新訂單及產出分項同步回升顯示製造業需求改善。隨聯準會貨幣政策趨於寬鬆、產業基本面成長提升，加上明年美國總統大選加持，美股後市行情可期。

富蘭克林投顧及台新投信經理人蘇聖峰主要都看好美股AI相關個股。蘇聖峰強調，目前指標股評價低未失控，隨著揭露更明確的商用收費時程，業績相對穩定，財務體質極佳，且產業鏈主要供應商的掌握高，相關產品仍顯著供不應求，尤其看好大型科技股，因IT支出仍低成長，企業持續優化。至於工業循環股、汽車、消費、小型股短線面臨較多雜音，生技醫療如醫材等持續弱勢整理，暫時未有太多合適標的。