高股息ETF夯 成交量勝AI個股

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台股高股息ETF成交量及金額

台股近期震盪整理，但高股息ETF買氣仍爆棚，新兵中信成長高股息ETF掛牌首日，成交量即拿下高股息ETF冠軍，復華台灣科技優息ETF、國泰永續高股息ETF同樣維持高人氣，甚至成交量比AI個股還高，凸顯投資人對後市信心不減。

中信成長高股息ETF經理人張圭慧表示，景氣燈號終結連十藍轉黃藍燈，意味著國內經濟有望穩健成長，加上台灣庫存循環指數自谷底回升，代表半導體去庫存已近尾聲，預期第四季將進入銷貨熱絡期，台股基本面仍具韌性。且自8月以來逢高回檔修正，如今隨著經濟數據轉佳、企業獲利回溫，行情可望逐步增溫，正是適合投資人進場布局時點。

中信成長高股息ETF追蹤「台灣優選成長高股息指數」，每年隨台股除息淡旺季，共調整2次，4月除權息旺季著重股息累積、9月除權息淡季搶攻資本成長，除息淡旺季精準卡位，直接為投資人將潛力高息股穩健地放在籃子裡，提前掌握明年企業獲利復甦的行情。

國泰永續高股息ETF在10月31日官網公告預估季配息金額0.35元後，年化殖利率高達7.18％，也吸引參與除息的投資人買盤湧進。國泰永續高股息ETF經理人游日傑指出，這次國泰永續高股息ETF配息與前次相符，凸顯國泰永續高股息ETF配息穩定的特質，主要因著重行業間的平衡配置，並非僅集中單一產業，且歷來換股周率低、費用率也低，因此使得歷年股息水平穩定。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志強調，台股高息ETF穩定的高息配息政策，及精選選股資本利得與填息能力的好表現，成份股選股要同時兼具營運成長以及股息收益，這些都是投資人在選擇標的時須考量的因素。

因美債殖利率飆升，及油價持續上漲造成製造業成本壓力，預估台股會進行震盪盤整，但下半年來全球製造業景氣都走入築底復甦往上循環，台股整理過後會出現反彈，尤其半導體、AI伺服器等成長動能逐步加溫，加上明年1月的選舉行情，樂觀看待台股第四季行情。