12家國銀刷卡分期 取消現金回饋

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2024年信用卡消費回饋及紅利點數權益變更

目前市面上流通的信用卡，除了每張卡、每家銀行有不同的特約商店刷卡回饋特別多之外，大部分信用卡也會提供一般消費的現金或紅利回饋，但隨銀行營運成本逐漸升高，部分銀行陸續公告取消分期零利率的消費回饋，已有12家公告，且後續可能還有業者跟進。

近期各銀行紛紛公布明年信用卡回饋方案，其中最多銀行發出公告的，就是取消分期零利率的現金回饋，之前已有中信、台新、玉山、永豐、新光、凱基、遠東、上海商銀以及外銀星展、滙豐等10家公告。

公股銀行則在近日也加入，華南銀於10月31日公告2024年1月1日起取消刷卡分期零利率的紅利或現金回饋，兆豐銀則在11月6日公告，特約商店分期付款和卡片自動分期將在2024年1月10日起排除在一般消費之外，未來將不會享有一般消費的現金或紅利回饋。

銀行業者表示，其實各家發卡行都在觀望同業狀況，越多家銀行決定要取消分期付款的消費回饋，就會有更多家銀行陸續跟進，因此不排除其他發卡銀行在年底前，也會有相同調整權益的公告。

銀行業者不諱言，不僅是因為央行五度升息，導致發卡行在分期付款方面的代墊款成本大增，通膨也讓許多行業的營運成本增加，部分特約服務向銀行報價的服務費用也變多了，銀行沒辦法承擔更加龐大的成本，只能將給卡友的回饋縮水。例如兆豐銀行日前公布紅利點數兌換市區停車時數，明年起從150到200點兌換一小時，增加為200點到300點兌換一小時，受影響的卡別主要是個人商旅卡Plus、個人商旅卡Basic，及美福聯名卡三種卡別。

旅遊及休閒消費方面，中信銀針對部分歐洲地區取消消費回饋；國泰世華銀則是提高累積航空里程和使用機場貴賓室的門檻。過去為搶攻高資產族群，銀行推出的累積點數折抵免費使用高爾夫 球場、健康檢查及部分高級飯店等，也在店家要求拉高兌換門檻下，基於成本考量也陸續取消。