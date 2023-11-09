全聯刷卡消費 國銀：無一般回饋

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國內信用卡除了與特約商店活動外，大多提供一般消費回饋率1％到1.5％，年底各家銀行紛紛公告自明年起「分期付款」不計入一般消費回饋，有銀行主管提醒，多家銀行信用卡亦早有規定，在全聯刷卡消費，若無特別活動合作，亦不算入一般消費回饋，也就說全聯的民生購物刷卡並沒有回饋。

很多持卡人會精打細算信用卡回饋，無論是紅利積點換贈品或現金回饋，都希望每筆消費能「點點變現金」，各家銀行信用卡亦多有事先看定在一般消費中，有哪些消費是不列入回饋範圍，除繳納油水電等規費外，零售大通路的「全聯福利中心」消費也多在被排除回饋項目中。

國銀表示，其實很多民眾沒有注意到這點，常會來詢問客服，為什麼在全聯刷卡消費後，訊息通知和帳單上都沒有顯示回饋。以兆豐銀為例，這次在公告「分期付款」不計入一般消費回饋範圍的同時，也把「全聯福利中心的消費」從活動規則中，直接移入排除表格裡。

銀行主管指出，某些通路消費之所以不被列入一般消費回饋範圍，是因為對一般店家來說，提供「刷卡」的付帳方式，就要負擔一筆給銀行的刷卡手續費，而銀行的回饋「成本」也來自於這些通路手續費。

但對於部分規模較大的通路來說，立場就反轉了，銀行的刷卡手續費並不是這些通路「理所當然」要付的，反而是發卡銀行要和通路爭取的，談不到手續費，就會間接造成銀行對消費回饋範圍的認定不同。

因此，銀行主管建議，民眾要在全聯刷卡拿回饋，就要配合不同「卡友日」的活動；全聯投資的全支付上個月為慶祝一周年，曾經推出「無腦綁卡」在全聯福利中心消費，回饋福利點數更優惠的活動，這檔活動也是唯一讓消費者可以不需要思考在全聯購物需要刷哪張卡的活動，但目前消費回饋活動也已經結束，民眾至全聯消費結帳時，必須「有腦選卡」。

以全支付綁定信用卡來說，目前有七家銀行信用卡有回饋合作，包括國泰世華、玉山銀行、國泰世華、玉山銀行、台新銀行、聯邦銀行、國泰世華、玉山銀行、台新銀行、聯邦銀行、華泰銀行、彰化銀行和華南銀行，綁卡後消費回饋3％到6％不等。