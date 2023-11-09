永豐金證券 獲金彝獎-傑出金融創新獎

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永豐金證券積極推動數位金融創新，以大戶投FinTech金融服務生態圈榮獲金彝獎─傑出金融創新獎。

永豐金證券為解決投資人從開戶、知識、下單的三大痛點，已成功打造三大金融科技生態圈，有線上開戶生態圈、理財教育生態─豐雲學堂、全球投資生態圈-大戶投APP，在瞬息多變的金融市場，以優異的數位服務能力成為客戶最佳理財夥伴。

永豐金證券指出，大戶投FinTech金融服務生態圈包括開戶生態圈及大戶投App，2021年推出自建智能選股交易系統大戶投App，下載量突破50萬人次，自動化監控下單系統的智慧單，以及銀行證券整合的一站式帳務管理，為領先業界二大亮點。

智慧單是領先業界橫跨台股、美股、期權共16大智慧功能，從存股、波段到當沖都可運用，30秒完成設定，依自定條件執行最長一個月的智能監控並自動下單，推出一年來超過40萬次熱用。

為預防投資人誤把整股當零股造成違約交割，永豐金證券與永豐銀行加深銀行證券整合，於大戶投APP提供「一站式帳務管理」服務連結三大帳務需求，包含台美股帳務整合總覽、近三日交割款查詢、近7日銀行交易明細，投資人下單成交後，即可一次查看台美股總資產和損益試算，了解近三天需要交割的總額，搭配近7日銀行交易明細，比對現金流是否足夠交割，對於資金管理相當便利。

此外，與永豐銀行深化合作，推出「銀證整合線上開戶」，1次申辦2家機構5個帳戶，讓客戶省去繁雜作業流程，五大帳戶包括銀行DAWHO臺幣存款、外幣存款、信託等帳戶，以及永豐金證券「大戶投」國內證帳戶、複委託帳戶等共五種帳戶。另推出「資金管理帳戶」，讓台股投資人可從12家銀行任選一間常用銀行存款帳號，做為台股證券出入金帳戶，大幅提升證券開戶效率。

永豐金證券表示，根據Similarweb網站流量數據平台，台灣線上開戶前十大券商中，永豐金證券官網流量持續居於領先地位，成為投資人初入市場的熱門理財教學平台。