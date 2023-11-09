華銀SnY數位帳戶 奪玉山獎全國金獎

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華南銀行長期深耕於數位轉型與公平待客原則，憑藉數位領航及普惠金融精神，於10月24日第20屆國家品牌玉山獎頒獎典禮分別以「SnY數位存款帳戶」、「智能投資-好基智」及「全方位信託創新平台」，一舉拿下最佳人氣品牌類以及最佳產品類等三項大獎，其中「SnY數位存款帳戶」更勇奪全國首獎殊榮之金融機構，合計四大獎座，展現華南銀行數位創新及友善服務，獲得國家級高度肯定。

國家品牌玉山獎致力推動國家品牌形象，每年皆評選優質產品與服務以表揚國內企業典範。華南銀行做為全台首家開辦數位帳戶之金融機構，從104年開辦數位金融品牌「SnY數位存款帳戶」至今仍廣受年輕世代族群的青睞，目前整體用戶數已突破82萬戶，除持續與電支業者合作外，今年更與證券等產業進行合作，藉由跨業合作模式，拓展生態圈經濟，讓數位金融服務更廣泛多元，滿足客戶隨時隨地零距離金融場景需求。

華南銀行秉持「以客為尊」宗旨，持續透過行動銀行App對客戶進行五星滿意度調查，在數位化時代的浪潮下，華南銀行重視每位客戶的用戶體驗及寶貴建議，致力於收集並歸納分析客戶需求，打造貼近客戶使用情境的數位服務，截至10月底合計調查超過百萬名行動銀行用戶，平均獲得4.78顆星的大好成績；未來將持續傾聽客戶心聲並提供以「貼心、直覺、安全」三大方向為核心的用戶服務。

展望未來，華南銀行表示將持續朝「以人為本、科技賦能的數位銀行」目標邁進，以客戶需求為中心，積極布局金融創新應用，提升民眾使用數位服務深度以及廣度並攜手與政府部門齊力，從金流開始協助各產業數位轉型，帶動社會新風貌，同時積極推動高齡及身心障礙等金融服務及關懷保護措施，秉持「科技友善相伴、堅實公平待客」的精神，展現華南銀行專業且有溫度的服務，成為客戶首選的往來銀行。