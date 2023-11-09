兆豐保險 辦舊鞋募捐做公益

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

兆豐保險近年跟隨金控母公司政策，踏上全球ESG浪潮，今年適逢成立92年，特將周年慶活動與公益結合，舉辦舊鞋募捐企劃，號召全體同仁一起做公益，一共募集27箱物資，將全數捐贈予公益團體舊鞋救命國際基督關懷協會；另招募10名志工同仁前至倉庫整理物資，以實際行動讓愛傳播到世界各地，發揮正向影響，引領永續發展。

兆豐保險定期與集團兄弟公司合辦公益活動，包括淨灘、植樹等活動，今年更選在周年慶舉辦「舊鞋救命活動」，期幫助非洲超過百萬名沒有鞋子可穿的學童。「沙蚤」是沒有鞋子的孩子們都有的疾病，最嚴重還可能導致孩童喪命，兆豐保險全體同仁響應愛心公益活動，募集27箱物資以及10名同仁擔任志工，更提供寄送的運費，讓這些物資能儘早送到非洲偏鄉需要被照顧的孩子們手中，希望藉由同仁微小的善舉，讓世界有所改變。

此外，為實踐企業永續的理念，兆豐保險在2023年首度發布永續報告書，積極響應金控母公司溫室氣體減量目標，以2030年減量25％，2050年實現淨零排放為目標，以系統性減碳措施，並導入多項國際ISO標準及綠建築方案，提升自身營運之環境及能源管理效率。

兆豐保險總公司大樓已於2022年完成ISO 14001環境管理及ISO 50001能源管理系統雙認證，而其總公司大樓及桃園分公司在今年取得EEWH鑽石級綠建築標章。未來，兆豐保險將不斷創新與改善保險商品，提供再生能源及能源科技、氣候風險、低碳運輸、污染防治、住家綠能等5大類別永續相關保險商品，並優化保戶服務與創新技術，以滿足客戶的多元需求與期待。