外泌體研究趨勢國際研討會 11/13登場

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由台灣外泌體產學聯盟及工商時報共同主辦之「外泌體製程開發與臨床試驗研究趨勢」國際研討會11/13（一）13:30～16:25於台大醫院國際會議中心401會議室舉辦，邀請產官學研各界專家探討涵蓋外泌體研發的各個階段，包括臨床試驗研究的發現、製程優化與關鍵、深入效力分析，期望推動台灣外泌體的國際競爭力為國際臨床等級的外泌體發展提供更多助力。歡迎對外泌體製程及研究有興趣的民眾，報名實體研討會或準時收看直播，活動免費，議程資訊及報名請見連結 https://bit.ly/3Qgl9Xd，直播網址為https://youtu.be/9W03wkTjI04。

外泌體自2013年諾貝爾醫學獎揭示學理及肯定，在全球迅速發展，各國競相投入不同領域的醫療臨床試驗、積極布局於幹細胞功能參與、再生醫療的應用，外泌體在全球學術和臨床應用、技術與產品開發已具產業規模，台灣也不例外。在技術上，陽明交大生物藥學所玉山學者李利教授與黃奇英教授共同合作生產高品質、高效價的外泌體，助攻臨床治療應用；李利教授更以突破性轉染技術，以包覆膠原蛋白mRNA的細胞外囊泡相關皮膚研究，發表於國際頂尖期刊。臨床研究則有醫學中心例如亞東醫院張至宏副院長主持的計畫，將外泌體結合先進的基因改殖技術用於膝關節；甚至產業界以PIC/S GMP製藥等級的規格，製備高品質的外泌體，並投入乾眼症等新藥研發。

研討會另一大亮點是外泌體國際合作，邀請到韓國Metapore執行長分享集BT（生物科技）、NT（奈米科技）、IT（數位科技）於一體的外泌體切向流過濾系統；以及馬來西亞心臟科醫師Dr.Chin分享幹細胞及胞外體臨床研究，期望促進更多產學及國際合作機會。

與會專家包括：台灣外泌體產學聯盟召集人林奏延教授、陽明交大生物藥學研究所黃奇英教授、台灣生物產業協會理事長吳忠勳博士、台灣再生醫學會榮譽理事張至宏教授、國泰醫院外科部副部長蒲啟明、台大臨床動物醫學研究所所長林中天教授、台灣胞外體學會理事長周涵怡、訊聯生技董事長蔡政憲博士，將聚焦國際應用與製程開發、製劑與臨床（前）試驗等議程。