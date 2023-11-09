氣候變遷基金 長線俏

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極端氣溫及氣候異常頻繁出現，而全球氣候變遷相關投資已成不可逆的趨勢。富蘭克林證券投顧表示，為應對氣候變遷挑戰，聯合國氣候峰會成為盤點各國實現巴黎協定的具體進展。

11月30日至12月12日聯合國氣候變遷綱要公約第28次締約方會議即將登場，預計將以2015年《巴黎協定》為基礎，討論將全球氣溫升幅控制在1.5°C、各國自主貢獻減碳計畫、逐步減少化石燃料、乾淨能源及氣候融資等議題。

富蘭克林證券投顧指出，儘管全球股市短線仍受地緣政治、美債殖利率走勢及財報消息牽動而波動，但並未改變全球政府和企業投入氣候變遷的努力，包括歐盟10月宣布推出促進風力發電一籃子計畫，將改善風力發電的融資管道並加快許可，改革各國再生能源招標方式，法國也宣布2035年風力、太陽能及水力發電合計發電量預計將從2022年的63.5吉瓦擴大至140～175吉瓦以上，媒體報導中國亦將在11月底聯合國氣候峰會前發布甲烷減排路線圖，將持續創造投資商機。

投資人可趁近期股市震盪之際分批加碼或採大額定期定額策略，在投資組合中納入全球氣候變遷主題型股票基金，掌握長線行情。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格‧卡麥隆表示，儘管美債殖利率彈升等因素衝擊近期氣候變遷類股績效表現，但全球利率不太可能長期維持在目前這麼高的水準，全球應對氣候變遷的急迫性依舊，企業和政府的脫碳努力也在持續加溫，應對氣候變遷的相關投資，可能推遲但卻不容忽視。

卡麥隆指出，現在正處於氣候變遷投資主題的關鍵時刻，不同於過往氣候變遷投資多集中在替代能源、電動車等單一產業，隨著「排碳有價可循」的時代來臨，全球各行各業都將面臨減碳、轉型，適者生存、不適者淘汰的挑戰，看好各產業中已做好轉型準備，並能透過提供低碳產品或服務的企業將成為未來的市場贏家。