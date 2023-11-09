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睿生攜屏科大 展寵物智慧醫療成果

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●睿生總經理李志聖（左）與屏科大校長張金龍（右）雙方簽訂「研究計畫合約書」加強產學合作。圖／利漢民
●睿生總經理李志聖（左）與屏科大校長張金龍（右）雙方簽訂「研究計畫合約書」加強產學合作。圖／利漢民

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睿生光電為持續推動研發創新，加強未來關鍵核心技術能量，日前與國立屏東科技大學共同發表三年產學合作豐碩成果，並由睿生總經理李志聖與屏科大校長張金龍代表雙方續簽產學合作備忘錄，透過睿生的硬實力搭配屏東科大的軟實力，持續深化產學合作，擘劃產業轉型升級。

睿生總經理李志聖表示：「睿生為全方位X光平板感測器解決方案之提供者，除將技術應用於一般醫療診斷外，更加拓展多元場域應用，跨足非人體醫療檢測場域，包含寵物市場、工業應用領域等。近年寵物市場蓬勃發展，睿生透過深耕X光醫療為基礎，攜手台灣頂尖屏科大獸醫學術專業，成功將創新技術落地於寵物醫療場域。」

屏科大校長張金龍表示：「本校獸醫團隊在過去三年已經和睿生光電進行寵物智慧醫療影像系統合作，現在又進一步共同合作開發獸醫智慧醫療平台，促進產學共創，致力開創寵物智慧醫療新時代。」

睿生與屏科大自2020年起開始啟動產學合作，此次共有四大亮點成果發表：一、收集累積逾15,000筆Ｘ光影像，建立台灣最大「獸醫AI影像資料庫」。二、透過分析拍攝X光參數與獸醫診斷疾病資訊，建構獸醫「動物病症拍攝參數的標準化」，大幅提升臨床運用與研究。第三、「開發獸醫用AI醫學影像分析模型」，透過心臟椎體指數比值（HS）的AI模型，精準揪出寵物病灶。四、國內首創教科書等級「寵物X光標準擺位指引」，依獸醫師臨床拍攝需求，制訂常用擺位獲取標準醫療影像，以輔助獸醫師診斷。此四大卓越研發成果，將推進寵物與獸醫產業界共同福祉。

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