不動產仲介經紀業 營保基金主委交接圓滿

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桃園市長張善政11月7日出席中華民國不動產仲介經紀業營業保證基金「第七、八屆營保金主委交接暨第八屆委員、監察人授證典禮」。

張市長表示，中華民國不動產仲介經紀業營業保證基金，對於穩定及促進全國各縣市不動產交易秩序及品質功不可沒，而桃園是積極發展的城市，房地產交易相當熱絡，不動產相關產業也有助於城市經濟發展。

張善政也恭喜不動產仲介公會新任理事長王瑞祺，以及營保基金主任委員張世芳高票當選，期許不動產仲介人員持續提升交易品質，讓消費者更有保障，不動產市場也能更加健全。