葡萄王康普茶 迪士尼限量典藏版登場

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近年兼具美味及健康的康普茶掀起一股旋風，成為各大通路的熱賣品項，而其中被票選為機能茶第一名，上市以來不斷熱銷的葡萄王康普茶去年更創下破億銷量，直至今年討論度依舊高居不下，搭上迪士尼100周年熱潮，葡萄王康普茶也趁勢推出四款「迪士尼限量典藏版」包裝於各大超商及量販店限量販售。

今年適逢迪士尼百年慶典，葡萄王康普茶把大家最喜愛的迪士尼角色米奇、米妮、唐老鴨與黛西通通打造成極具巧思的超萌包裝設計，米奇俏皮比讚、米妮穿上經典藍色點點裙裝，以及唐老鴨、黛西情侶檔擺出淘氣姿勢，四款充滿童趣又具設計感的限量包裝，不管是大人或小朋友都會愛不釋手，而且包裝上甚至有四個角色的簽名值得收藏。

年底聚餐多，許多人習慣美食搭配飲料卻又擔心造成身體負擔，但享受美味的同時也可以有更健康的選擇，葡萄王康普茶運用獨家破壁鮮萃技術，使紅茶釋放更多對身體有益的茶多酚，還添加雙纖配方和鳳梨酵素。

葡萄王表示，康普茶共推出兩款風味，包含順口的「經典茶香」風味，經過該公司團隊研發出最符合大眾口感的黃金比例，並全新升級低糖低卡配方，尾韻還有茶香回甘超百搭，打造出可解膩助消化的飲品。

另外，「葡柚蜜香」風味則融合葡萄柚的酸甜滋味，低糖低熱量以外還擁有多層次的豐富口感對身體低負擔，市場回購率極高。

葡萄王表示，迪士尼限量典藏版數量有限，目前在各大超商7-ELEVEN、全家、OK及全聯、家樂福、大潤發、愛買、美聯社、楓康等量販店都有販售。