金質獎玉山獎 看見台灣驕傲

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國內最權威、規模最盛大的企業、建築獎項「第25屆國家建築金質獎暨第20屆國家品牌玉山獎」頒獎典禮於10月24日晚上六時在中油大樓國光廳盛大舉行，為每年全國營建、企業矚目的焦點，典禮當天產、官、學界菁英代表齊聚一堂，共同見證這歷史性的時刻。

頒獎典禮莊嚴隆重，中華民國國家企業競爭力發展協會邀請副總統賴清德、行政院院長陳建仁、立法院院長游錫堃、考試院院長黃榮村、內政部常務次長吳堂安、經濟部部長王美花、國發會主委龔明鑫、公共工程委員會副主委顏久榮、國土署署長吳欣修親臨致詞頒獎，並代表政府給建築營建及企業最大的支持與鼓勵，肯定所有得獎人的成就是臺灣的驕傲。

健康永續智能

打造完善生活空間

賴副總統致詞表示，非常榮幸受邀出席國家級建築金質獎及品牌玉山獎的頒獎典禮。建築金質獎已舉辦25年、品牌玉山獎則有20年之久，他要代表蔡總統感謝主辦單位推動國家建設品質提升及品牌推廣不遺餘力。也感謝得獎企業在崗位上盡力將建設、品牌做到最好，對國家幫助很大，希望政府能和大家站在一起，做各企業的後盾，讓臺灣的品牌價值持續提升。當臺灣的能見度在國際上提升，重要性獲得更多國際社會重視時，臺灣品牌價值會更高。

賴副總統也表示，期盼建築界好朋友能鼎力協助國家推動都更，因為都更的推動不僅能創造內需，也可以改善屋齡過久、居住不安全的問題，讓都市景觀變得更漂亮。今年建築金質獎的主題是追求健康舒適便利的生活型態、與聚焦城市美學文化，創造人與建築之間緊密的關係，若將這樣的理念推動在都更上，他相信，國人會得到更好的生活環境，都市景觀也會提升。

引領產業向上提升

建立國家品牌形象

主任委員鍾佳濱立委致詞提到，過去幾年政府持續推動各項政策，來協助中小企業升級。臺灣因為擁有豐富人才資源，厚實的文化底蘊，及研發設計、建築的軟實力，是我們經濟成長的強大後盾。

鍾佳濱表示，國家品牌玉山獎為激勵台灣企業勤奮打拚，致力建立國家品牌形象，甄選最具競爭力之傑出企業、最佳產品、最佳人氣品牌、傑出領導人等獎項，肯定企業濃厚的台灣文化內涵，鼓勵企業重視服務品質與研發創新，促使台灣產業更加蓬勃發展，把台灣品牌推向國際。

陳建仁致詞時表示「國家建築金質獎」與「國家品牌玉山獎」是國內規模最盛大的建築及企業獎項，深受各界重視。在大家共同努力下，每年參與廠商都大有成長，足見這項品牌榮耀形象，已深植國人心中。主辦單位「中華民國國家企業競爭力發展協會」每年秉持專業為消費者做把關，選出優良產品，深受各界信賴、重視與肯定，而各獲獎人能獲得評審肯定，顯示在建築美學、工藝及品牌經營等方面，深具專業優良品質，他要表達誠摯恭賀與肯定之意。

陳院長也特別肯定「中華民國國家企業競爭力發展協會」在鍾佳濱主任委員帶領下，讓臺灣企業的優異表現大受國際關注與羨慕，同時提升臺灣能見度。政府會持續推動安心、安全、永續的居住環境目標，希望在座各精英代表能夠擔任政府推動優質施政的重要支柱，做為國家建設的表率。

陳院長指出，全球許多國家及城市已公開宣布「2050淨零碳排」目標，臺灣也朝此方向前進，除了能源轉型之外，包括住商、製造、生活等面向都須共同努力，尤其優質建築與環境攸關全民生活福祉，更對國家經濟有深遠影響。