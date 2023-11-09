金質獎玉山獎 樹立產業典範

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大會執行長陳振茂指出國家建築金質獎「規劃設計類」、「施工品質類」、「公共工程類」、「建材設備技術工法類」及「優良建商營造商認證標章」，本次甄選共計58件得獎作品，獲獎如中陽建設、中國開發、豪欣建設、藍圖營造、一功營造、中鼎集團-萬鼎工程、皇昌營造、宏昇營造…等優良信譽之企業，公部門包含臺北市政府工務局新建工程處、國家住宅及都市更新中心、臺中市政府交通局、建設局及水利局等多件公共建築作品參與角逐競爭激烈，多件精彩作品符合人性化考量與創新設計，改善生活環境，透過金質獎嚴謹、公正、公開的甄選肯定，影響台灣建築文化提升居住品質，受到各界高度肯定，未來也將持續落實「生命建築、希望台灣」的願景，迎向永續發展新視野。

「國家品牌玉山獎」為全國最具指標性、最具公信力的企業品牌獎項，評審會議9月16日於台北福華飯店召開，評審總召集人由前國立中山大學 林財源副校長出任，邀集產、官、學界專家共同評選。以審慎、公正的態度從研發、設計、品質、行銷、管理...等多面向評估，並以產業的發展、就業機會及公益回饋作考量，甄選出最具競爭力之傑出企業、最佳產品、最佳人氣品牌、傑出企業領導人等，表彰其傑出表現，以提升國家企業競爭力。

國家品牌玉山獎參選踴躍，參選作品逐年大幅成長，經過相關單位專家學者詳閱參選資料，選拔出四大類共287件得獎作品，國家品牌玉山獎將「製造業服務化」、「服務業國際化、科技化」及「傳統產業特色化」等三大主軸積極推動，以「品質、品牌、品味」多面向審核，肯定優質企業及產品，塑造國家品牌優良形象，本次獲獎知名企業如國泰金融控股、元大證券、台灣中油、超秦企業、永豐銀行、彰化商銀、台灣中油、格上租車、台新國際商業銀行、臺灣中小企銀、台灣人壽保險、統一超商…等，玉山獎重視企業營運管理、品質要求、顧客服務，以及產品創新研發，整合未來趨勢，並兼顧環保綠能概念，全面提升國家品牌競爭力，讓台灣品牌成為國際指標。

「國家優良建商營造商認證標章」以「生態、綠發展、環境共生」來規劃建築環境，由詳閱工程檢測證明與相關資料進行審核，鼓勵優良建商、營造商創造絕佳居住品質與完善生活空間，已有100多家廠商通過授證，都符合「專業管理，追求創新，注重品質及服務，公平交易，信譽良好且穩健踏實」的標準，有了中華民國國家企業競爭力發展協會的嚴格把關，已成為消費者購屋參考的最佳依據，繼續推動台灣向前邁進！