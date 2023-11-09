綠建築為指標 與環境共生共榮

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金質獎評審團資歷

第25屆「國家建築金質獎」評審會議，9月23日至24日於台北公務人力發展中心召開。評審會議由總召集人前營建署署長林欽榮擔綱，集結產、官、學界建築專家共同擔任評選工作。參賽作品富有人性化考量與創新設計，評審們費盡心思詳閱參選資料，從相關執照、證照、建築設計到品質管理，針對建材、技術、設計…等細節詳盡評估，並甄選個案安排實際現勘，務求以公平、公正的勘查工程品質及施工檢測記錄，再經過全體評委熱烈討論後評選出最佳代表作品。

國家建築金質獎融入減碳、淨零的概念，也因應防疫需要，針對通風、隔間、抗菌、快速、零接觸等等設計趨勢發展，以綠建築「生態、節能、減廢、健康」為指標，建設高安全性、高舒適性、高機能性之優質建築，加強對永續建築及環境品質的重視，完整考量公共安全、預防災害、改善生活空間及提升都市建築美學，達成與環境共生共榮的目標。

金質獎頂尖之作 提升建築價值品味

國家建築金質獎得獎作品皆為頂尖之作，持續創造生態、節能、減碳、健康的「智慧綠建築環境」，更將生活、生產、生態的環境共生觀念融入其中，提升建築的價值與品味。建築以人為主體的「高機能性永續住宅」，強調「以人為本」的精神，營造生活空間的便利性與舒適性。金質獎評審委員詳閱設計說明及施工檢測紀錄，更要奔波全台各地實際現場勘查，經過全體評審委員熱烈討論後評選出年度最佳代表作。

目前政府已全力整合各界量能投入，也希望各行各業共同努力達成2050淨零轉型目標，在未來的工作項目中融入減碳、淨零的概念。經過多年的發展，臺灣建築業有長足的進步，我們對建築的要求已不僅是遮風避雨或外觀美麗，還講究永續、健康、智慧等，並妥善規劃滿足高齡化社會對房屋的需求，一起推動都市更新，帶動國家及社會的進步。中華民國國家企業競爭力發展協會長期致力於「改善國人居住品質，提升國人生活水準」，鼓勵業界要以「善」為出發點，不僅要規劃完善的居家環境，確保工程品質的安全，更要進一步提供住戶良好的管理維護與安全的居住環境。

「國家建築金質獎」與「國家優良建商營造商認證標章」促進建築營造產業之良性競爭發展，為消費大眾把關，透過嚴謹審核，提昇台灣優質建築環境，共同建構「世界級水準」與「台灣在地特色」建築。一棟建築是記錄一個文化，以及當代所追求的價值，除文化藝術的呈現外，也是與環境作友善的連結。經過百年之後，建築依然站立在那裡，有灑下的汗水與留下的軌跡，這就是金質獎的目的。