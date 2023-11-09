道瓊終結連7紅 標普、那指創2年來最長連漲

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市場靜待聯準會主席鮑爾周四在國際貨幣基金組織（IMF）的談話，美國長債殖利率回落，華爾街股市8日開高走低，道瓊工業指數早盤最高漲100點，午盤時段翻黑後迅速下挫，一度下跌156點，標普500指數最多下滑0.43％。收盤時段四大指數漲跌互見，道瓊止步七日連漲，脫離9月20日以來的近七周最高，標普和那斯達克指數則驚險收紅，分別連漲八日和九日。

道瓊工業指數下跌40.33點，或0.12％，收34,112.27點；標準普爾指數上漲4.40點，或0.10％，收4,382.78點；那斯達克指數揚升10.55點，或0.08％，收13,650.41點；費城半導體指數上揚1.21點，或0.035％，收3472.67點。

政經方面，聯準會的研究和統計部門（R＆S）於8日慶祝成立100周年，主席鮑爾到場致詞，強調經濟是具有彈性和動態的，且不時會有難以估計的衝擊，如全球金融危機和新冠肺炎疫情等，故聯準會應更靈活地作出經濟猜測，跳出傳統且複雜的數學模型，制定預測者亦必須跳出固有思考模式。但他並未在此會議上評論貨幣政策或經濟前景，市場更加關注美東時間周四下午他在國際貨幣基金組織（IMF）的演講。

聯準會理事庫克（Lisa Cook）周三赴愛爾蘭都柏林出席當地央行舉辦的會議，她在會上指出，當前地緣政治緊張氣氛惡化，涉及俄羅斯、中東和中國的局勢，將對全球市場造成負面溢出效應，有機會令通膨升溫，這些不利因素持續加劇，將打擊經濟活動和貿易，推高融資和生產成本，於此同時，全球金融系統會受到投資者規避風險而拖累，引發資產價格下跌。

近日數位聯準會鷹派成員發表言論，使利率循環告終的樂觀情緒淡化，亦削弱股市上漲動力，不過，市場認為官員雖未排除升息可能，但也強調將關注更多經濟數據和長期公債殖利率上升的影響。根據CME的FedWatch工具， 90％的交易員認為年內不會再升息，另外，25％的交易員預估明年3月會降息。

美債殖利率8日走勢分化，短債殖利率上行，長債殖利率連跌二日。美國財政部拍賣400億美元10年期公債，得標利率為4.519％，略低於10月11日的4.610％，當時創下了2007年11月來新高；本次投標倍數2.45也弱於前次的2.50，使長債殖利率應聲下挫、刷新日低。10年期美債殖利率跌逾6個基點至4.51％，30年期殖利率則跌10個基點至4.63％，均徘徊於六周低點。

而對貨幣政策較敏感的2年期美債殖利率最高曾漲4個基點，上逼4.96％，收復上周五以來近半跌幅。

個股方面，有「特斯拉勁敵」之稱的Rivian高開近8％後一度轉跌逾6％，該公司第三季財報雖優於預期，並上調全年產量預測至5.4萬輛，但其電動貨車不再獨供亞馬遜，使分析師對其前景態度謹慎，終場下跌2.41％。另一電動車新創Lucid則重挫8.14％，來到史上最低，該公司第三季營收不佳且下調今年產量目標到8,000至8,500 輛汽車，低於此前的預測的逾1萬輛。

龍頭科技股8日普遍收漲，微軟揚升2.67美元，漲幅0.74％，收報363.20美元；Google上漲0.86美元，漲幅0.65％，收133.26美元；蘋果收紅1.07美元，漲幅0.59％，收在182.89美元；Meta上揚0.96美元，漲幅0.30％，收在319.78美元；亞馬遜則下挫0.63美元，跌幅0.44％，收142.08美元。

台股ADR方面，台積電ADR收黑0.41美元，跌幅0.44％，收在92.00美元；聯電ADR下滑0.15美元，跌幅1.97％，以7.47美元作收。