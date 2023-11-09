11／9盤前》三檔ETF生力軍 買氣紅不讓

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台股今（11/9）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.美國聯準會連二次暫停升息，金融市場前景越趨明朗，各大金控對2024年市場多正面看待，陸續揭露明年投資展望，大多認為股債皆有獲利機會，並多預估台股、美股及日股明年行情依舊可期。

2.聖暉*（5536）公布第三季財報，單季合併營收64.6億元、稅後純益5.1億元、EPS達4.11元，分別年減22％、20％及26％；前三季因受惠毛利率、營業利益率、淨利率「三率三升」，稅後純益14.9億元、EPS達12.28元，年增10％、4％。

3.摩根士丹利證券強力送暖伺服器族群高價指標，將正在競爭股王寶座的股后信驊投資評等升至「優於大盤」、推測合理股價3,150元，同時初評喊買供應鏈大廠川湖，加上美銀證券升評緯穎「買進」，股價預期衝2,400元新高，三高價指標登高一呼，伺服器族群8日全面復活。

4.台電強韌電網計畫發酵，士電（1503）、中興電（1513）及華城（1519）前三季業績報喜，其中士電前三季每股稅後純益（EPS）達3.94元、華城攀升至5.6元，均改寫同期獲利新高紀錄；中興電前三季營收、本業獲利雖創同期新高，惟雲豹裝甲車弊案遭沒收近21億元拖累，EPS降為1.63元。

5.AI股題材發燙，最純的AI股世芯-KY昨（8）日股價再創歷史新高，帶動高價股整體氣勢強，同樣是AI概念股的「準千金」的M31，收992元大漲5.53％，不僅帶動AI族群轉強、推升加權指數連六漲並迫使空單回補，台股軋空及軋空手行情持續進行，將驚驚漲攻上萬七。

另外，開啟手機方面邊緣AI的領導地位聯發科，獲內外資看好上千元，昨日也衝上914元上漲2.93％，連同M31，台股蓄勢迎13千金。

6.雖然第三季訂單動能偏弱，運動服飾短纖布廠冠星-KY（4439）前三季稅後純益3.96億元，年成長2.43％，EPS 10.49元。但因今年自有產線產能增加，也讓冠星前三季營業毛利率達24.75％的高水準，比去年同期提升8.71個百分點。

7.今度重要醫療盛事台灣醫療科技展月底登場，題材熱度升高，生技股抓準時機吸納資金，鑽石投資（6901）8日大漲9.18％收52.9元創上市掛牌以來新高，上櫃小尖兵更搶戲，生技醫療類股指數連四日大漲，創逾三個月高，達爾膚（6523）第三季獲利告捷，催動股價盤中觸及漲停，而受惠年底作帳行情，集團股中天（4128）、合一（4743）也連兩日飆漲。

8.歷經前一波拉貨高峰後，緯創10月PC、顯示器等產品線出貨動能略回檔，惟受惠旗下GPU相關AI伺服器產品線出貨動能維持增長步調，單月合併營收784億元，小幅月增0.67％，並回升至與去年同期相當水位。

此外，旗下轉投資的緯穎，也在AI伺服器相關專案出貨增溫下，推升其單月營收月增二成、達189.42億元，位居歷年同期第三高。

9.台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）在8日掛牌上市，由於標榜高股息、月配機制，吸引投資人買氣，加上中小型股帶動上衝，00936掛牌首日就大漲3.45％，成交量達9.2萬張，高居ETF成交量榜首，掛牌第一天規模就翻倍超越20億元，引起市場關注。

除了00936一掛牌就相當熱絡，近期也有中信成長高股息ETF（00934）、野村臺灣創新科技50ETF（00935）兩檔生力軍在11月1日上市。其中，00934同樣以高股息、月月配為特色；00935則標榜科技版的0050，選入大型科技權值股、配息頻率為半年，兩檔掛牌以來六個交易日漲幅分別達4.46％、5.46％。

10.七家金控已率先公告10月自結獲利，累計前十月稅後獲利由兆豐金控以288.26億元暫列第一，且前十月獲利破200億元金控再添一家，第一金控10月累計稅後淨利達201.55億元，使得獲利逾200億元金控已達六家，較去年全年僅六家破200億元，表現超前。

11.航空旅運需求強勁復甦，尤其是暑期旺季需求暢旺，華航第三季持續增加客運班次及加密航網，推升營收持穩向上，今年客運收入逐季成長，帶動9月、第三季、前三季營收齊創同期新高，其中前三季客運收入866.24億元，年增605.35％。

華航公告第三季營收476.81億元，季增1.03％、年增26.48％，創同期新高；獲利22.97億元，更較去年同期大增17.23倍，每股稅後純益（EPS）為0.38元。

12.受惠AI伺服器產品出貨放量，技嘉繼9月業績衝高後，10月合併營收達167.65億元，再度刷新單月紀錄，也以逾104％的年增力道，推升今年前十個月累計營收突破千億大關、提前達標來到1,081.34億元，一舉超越去年度營收。

同樣受惠AI伺服器出貨的麗臺，也因手上採用輝達（NVIDIA）GPU平台的產品出貨增溫，挹注9、10月業績勁揚，其中10月營收4.2億元、年增80.5％。

13.汽車金融雙雄和潤（6592）、裕融（9941）今年營運續衝，和潤第三季營收75.03億元、年增26％，稅後純益10.05億元、年增10.56％，每股淨利1.77元，創歷年單季新高；前三季稅後純益27.91億元，每股淨利4.82元，亦為同期新高。

裕融正式季報雖尚未出爐，但自結前三季稅後純益52.51億元、年增17.34％，每股淨利9.3元，同樣是歷年同期高。

14.受惠中秋、國慶連假接棒推升業績，加上線上旅展助攻，旅行社、餐飲業營運高飛。旅天下（6961）10月營收3.63億元創單月新高，雄獅（2731）10月營收26.1億元、創疫後單月新高。揚秦（2755）受惠整餐飲復甦與APP持續推出線上專屬優惠增加買氣，加上新品牌「涮金鍋」助攻，10月自結營收1.92億元，亦創單月新高。

15.記憶體模組廠威剛第三季單季稅後純益4.14億元，季增55％、年增近2倍，每股稅後純益（EPS）1.57元，前三季EPS達2.68元。威剛也公布10月合併營收37.91億元，創逾13年來單月營收新高，年增近四成，財報及營收成績亮眼。

16.中央銀行9日將赴立法院財委會報告業務計畫及營業預算，8日書面報告出爐，預計2024年度繳庫2,000億2,706萬元，比2023年繳庫1,800億元增加，創下2010年來的14年新高，且為央行有統計27年以來次高，累計央行總裁楊金龍2018年上任以來至明年，七年繳庫將逾1.26兆元。

17.鑽石投資（6901）與日本大和生技創投（DCI Partners）繼宣布建立跨境投資合作後，8日拍板由永笙-KY搶下台日投資合作頭香。瞄準再生醫療的趨勢，永笙辦理的8.2億元現增，不僅向台日兩大創投「吸金」，據悉由蔡明興主導的泛富邦金控和永豐金控等重磅大咖，亦加入投資行列。

據初步統計，經過此輪募資後，永笙的資本額將擴大為16.1億元，泛中天集團和富邦集團將分別持股逾3成，成為兩大股東，首次加入投資陣容的日本DCI，持股雖僅2％，但指標意義濃厚。

18.保護元件大廠興勤（2428）公告人事異動，由前任總經理何益盛回鍋接任興勤總經理一職，前總經理鐘世英一併辭去興勤總經理、發言人及法人代表職務，興勤同時公告第三季財報，單季獲利季增6.82％，達3.33億元，EPS達2.6元，累計今年前三季EPS達7.37元。

19.升息帶旺國銀獲利。中信金控總經理陳佳文8日受訪時透露，在淨利息收入增加下，中信銀行今年稅前盈餘預估可逾500億元。市場預估，若中信銀今年賺500億元，台灣人壽年底前獲利不回吐，中信金控今年稅前盈餘有望破2021年歷史高點的620億元、稅後純益542億元。

20.感測晶片廠原相8日舉辦法說會，原相指出，庫存已恢復至正常水準，第四季PC／NB復甦延續力道佳，營收將較上季成長。

原相表示，第三季隨著庫存調節接近尾聲，已見終端需求回溫，單季毛利率表現達近6成水準，每股稅後純益（EPS）2.08元；原相10月合併營收5.91億元，連五個月攀升、並創二年新高佳績，展望在產品組合轉佳情況下，毛利可望再成長。

21.茂迪舉行法說會，雖然今年太陽能產業受選舉影響，營收衰退，但產品組合改善，獲利提升，前三季稅後純益約2.55億元、年增31.4％，每股稅後純益（EPS）0.66元。財務長王丁召表示，今年營運第二季觸底，預期第四季營收略優於第三季。明年訂單洽談中，整體市況預期選後才會比較明朗。

22.近年土地融資被央行卡位貸款上限，建商紛紛轉戰公辦都更或捷運聯開，開拓新藍海；其中以精華地段的大面積公辦都更最熱門，目前雙北市八大案房價屢創區域新高，其中「富邦藝庭」每坪成交價有機會挑戰200萬元大關，坐上公辦都更樓王寶座。潤泰史上規模最大開發案「潤泰南港之星」預計10日開工，分回住宅約3.68萬坪，市場合計總銷將達440億元，可望挑戰區域房價新高。

23.台泥加速資產開發，8日與忠泰建設簽約，雙方將於台泥竹東舊廠6,508坪的土地，共同打造結合低碳建材的新世代低碳樂居生活圈，讓居住能與環境友善共生。台泥表示，竹東廠開發案建物面積逾2.5萬坪，總銷金額預估將達90億元，規劃於2025年開始預售，2028年完工。

24.momo富邦媒擴大短鏈物流拼圖，重砸76億元投資的「中區物流中心」8日動土，預計2027加入物流服務陣容，完成後預計提供約550名職缺，帶動中台灣物流產業升級及就業機會。

25.「變化莫測」已成近年投資市場的新常規，在黑天鵝與灰犀牛交互出沒下，施羅德投資多元資產團隊第11度推出其年度十大預測，預估明年全球經濟會正成長，但市場波動度不減，看好美股、投等公司債、美非投等債、新興市場貨幣債、亞股與亞幣，且黃金投資必不可少。

明年十大預測由施羅德亞洲多元資產團隊最高主管近藤敬子（Keiko Kondo）揭曉，去年對今年的十大預測，準確率達7成。

26.笙泉科技（3122）董事長兼任執行長溫國良8日在法說會中指出，電子產業調整庫存已接近尾聲，該公司加緊投入車規與低功耗產品研發，布局未來十年；他預期，明年新產品效應陸續發酵，將帶動公司再一次成長。

27.啟碁（6285）前三季營收811.03億元，每股稅後純益（EPS）7.07元，董事長謝宏波法說會中表示，今年全年營收首度突破千億、每股獲利創歷史新高已「毫無懸念」，明年營收仍將溫和成長，內部希望挑戰1,200億元，毛利率在產品加值、調整組合貢獻，全年毛利率希望持平或較今年小幅提升。

28.證交所8日公布，10月定期定額投資金額衝高至95.71億元的新高，月增4.51億元，以此增速來看，11月離突破百億元不遠。

29.遠東銀行獲利報喜，10月稅後純益3.03億元，前十月累計達37.41億元，逼近史上高點2015年全年獲利39.14億元。8日法說會中，遠銀發言人暨執行副總經理林建忠、財務副總經理周心華強調，今年以來獲利動能強勁，有機會挑戰獲利新高。

30.為抗通膨，美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）及英國央行（BOE）18個月來大幅調高利率，但隨數據反映經濟走疲，三大央行相繼停下升息腳步，市場開始將注意力轉到何時啟動降息。

31.中國國務院副總理何立峰8日至12日間訪美，他將與美國財長葉倫於9日起會晤，深化兩國經貿互動，同時為即將舉行的中美元首峰會進行鋪路。

32.今年以來新興市場貨幣兌美元不斷貶值情況，可望出現改變。路透最新調查顯示，外匯策略師預期，新興市場貨幣貶值情況，將於明年翻轉並展現可觀漲勢。

33.美國聯準會（Fed）升息與否，牽動金融業獲利，掌控資產接近新台幣29.7兆元的五大金控，都預估聯準會12月不升息，金融市場可望撥雲見日。

34.大陸乘聯會8日公布10月汽車銷售成績單，當月乘用車市場零售達到203.3萬輛，年增10.2％。展望未來，隨著車市逐步走強，車廠期待努力完成年度目標的信心增強，看好11月車市年增20％以上。

35.AI聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI近日推出新版AI模型並宣布降價，更加鞏固AI市場地位，也讓投資OpenAI的微軟前景備受看好，一舉將微軟股價推上歷史新高。

36.德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）8日公布第三季業績時指出，庫存持續下滑，並樂觀表示零售商對2024年秋冬新品興趣濃厚。

37.電動車製造商Rivian上季（7至9月）受惠於原物料成本下滑，再加上努力節約開銷，成功讓虧損縮小。儘管近來電動車買氣降溫令許多同業減產，但Rivian卻調升全年產量目標，激勵股價在8日早盤跳空大漲逾6％。

38.台灣經濟研究院8日首度發布，明（2024）年台灣經濟成長率估測為3.15％。台經院院長張建一指出，明年經濟成長主要仰賴民間消費與投資的支撐，其中包括基本工資與軍公教員工薪資調整、調升每人基本生活費免稅額等，挹注民眾可支配所得增加，提升民間消費能力，即使今年基期已高，仍可帶動明年民間消費成長率達2.54％。

39.工業電腦廠凌華（6166）8日召開法說，針對營運展望，全球財務長鄒大智表示，目前將觀察客戶庫存去化情況及下單速度，2023年前三季以歐洲市場年增近3成最為強勁，2024年則相對看好美國博弈、醫療及自駕車需求顯現，在新專案產品導入之下，成長力道值得期待。

40.我國防自主政策帶動國防預算金額持續提高，預計2023～2028年均複合成長率達10％，為台灣航太產業帶來軍機商機，漢翔（2634）、長榮航太（2645）同步受惠。除了由漢翔主導的高教機案已進入量產，初教機及無人機亦是國防自主、國機國造的一環，台廠正積極投入。

B.利空因子：

1.黑天鵝滿天飛，台灣機械產業景氣還看不到隧道的盡頭，做三休四廠商家數有逐漸增加的態勢。台灣機械工業公會8日向政府提出五大建言，包括擴大內需、避免銀行抽銀根、緩解中小企業營運成本負擔等，協助業者先度過眼前難關。

2.受國際運價與貨運市場需求影響，長榮10月合併營收233.64億元，連續八個月維持在200億元之上，較9月減少11.19億元，月減4.57％，與去年同期比較減少222.83億元，年減48.82％；累計今年前十月合併營收為2,303.88億元，年減59％。

3.美國財政部8日發表主要貿易夥伴的經濟與外匯政策報告，將六個國家或地區列入匯率操縱國觀察名單，台灣與大陸續列名單。台灣在三項監控標準中符合兩項，連三次被列一般觀察名單。

央行官員表示，主要是經濟結構的問題，短期不易扭轉，台美將持續就經濟、匯率問題對話。

4.美國聯準會（Fed）利率連二凍激起市場認為升息循環告終，不過達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）和聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）近日相繼大唱鷹調，稱通膨仍然太高，鮑曼甚至認為可能需要再次升息。

5.市場靜待聯準會主席鮑爾周四在國際貨幣基金組織（IMF）的談話，美國長債殖利率回落，華爾街股市8日開高走低，道瓊工業指數早盤最高漲100點，午盤時段翻黑後迅速下挫，一度下跌156點，標普500指數最多下滑0.43％。收盤時段四大指數漲跌互見，道瓊止步七日連漲，脫離9月20日以來的近七周最高，標普和那斯達克指數則驚險收紅，分別連漲八日和九日。

道瓊工業指數下跌40.33點，或0.12％，收34,112.27點；標準普爾指數上漲4.40點，或0.10％，收4,382.78點；那斯達克指數揚升10.55點，或0.08％，收13,650.41點；費城半導體指數上揚1.21點，或0.035％，收3472.67點。

6.台美於6月簽署台美21世紀貿易倡議首批協定，並於8月展開第二階段首次實體談判。對於外界關心目前進度，行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中8日坦言，原預期年底完成第二階段談判，「但速度可能沒辦法趕上」，希望藉由下周亞太經濟合作會議（APEC）與美國貿易代表戴琪碰面，互相確認進度，表示企圖心。

7.全球經濟景氣不佳，台灣機械設備出口受創，10月出口衰退幅度再擴大，締造連15黑的空前低迷。台灣機械工業公會原預期因去年基期較低，今年第四季出口有機會止跌，不料10月數字不增反減，且衰退幅度還較先前擴大，預估全年出口值減幅將從原本預估的15％～16％擴增至17％。

8.由於投資人對於美國、中國這全球兩大石油消費國的需求出現疑慮，加上美國石油庫存激增，使得國際油價承壓，紐約指標期油繼7日暴跌逾4％摜破80美元支撐，8日持續走低，再失守77美元關卡，創3個半月新低，完全吐掉以巴衝突以來的所有漲幅。

9.美國銀行（Bank of America）7日發布報告預估，美國政府債務在2033年時將超過50兆美元，相當於每日增加52億美元或每小時增加2.18億美元。這比起中國大陸、日本、德國與印度國內生產毛額（GDP）全部總和還要高。

10.根據CNBC供應鏈調查，全球運輸業今年陷入運費下滑困境，以及經濟環境充滿挑戰等問題，將延續至明年。民眾減少消費和廠商積壓高庫存，是運輸業前景被看壞主因。

11.美國金融機構對商用不動產的放款額不斷減少，讓人擔心少了融資來周轉，會威脅即將到期的不動產抵押貸款違約量增加，並衝擊新建的倉庫、公寓和其他類型不動產景氣。

12.光寶科（2301）第三季繳出毛利率23.6％、EPS 1.99元雙創高的佳績，但隨著步入淡季，第四季營收走弱，10月合併營收122.39億元，陷入雙減，另累計前十月合併營收1,236.63億元亦呈年減14.88％。

13.軟板大廠嘉聯益（6153）第三季因提列11.23億元資產減損，侵蝕EPS達2.02元，加上稼動率低，導致今年前三季虧逾半個股本，嘉聯益表示，公司隸屬於PSA華科事業群，獲得銀行全力支持，且帳上現金達31億元，銀行授信額度仍有82億元，資金調度順暢，整體財務狀況穩健。

14.系統電（5309）受儲能出貨遞延及IPC客戶庫存調整影響，2023年營運略遜於2022年，第三季合併營收7.77億元，年減12.69％，稅後純益5,400萬元，每股稅後純益（EPS）0.3元。近期車隊TPMS出貨加溫，且進入冬胎更換期，預估第四季TPMS續增，加上IPC出貨回溫，第四季營運成長可期。

15.內需消費力道保守，家電族群第三季業績淡，禾聯碩（5283）受今夏雨天數增加影響，第三季EPS為2.29元，低於去年同期的2.95元；大陸風扇廠艾美特-KY（1626）更因大陸消費景氣低迷拖累，第三季每股純損0.68元。

16.鑄件廠永冠-KY（1589）第三季未達經濟規模，本業虧損1億元，又認列匯損、外幣借款利息，可轉換公司債到期未贖回而支付利息補償金等業外損失，第三季每股稅後純損1.85元，拖累前三季財報由盈轉虧，累計每股純損0.6元。